Crystal Palace se queda corto tras el gol de Salah que adelantó al Liverpool 1-2 este sábado en la Premier

Londres, Inglaterra

Un gol del astro egipcio Mohamed Salah dio el triunfo al Liverpool (2-1) este sábado en la cancha de un Crystal Palace (16º) que se había adelantado, lo que sitúa a los 'Reds' en segundo puesto, un punto por encima del Mánchester United, en la fecha 32 de la Premier.



El United podría recuperar sin embargo el segundo escalón del podio si supera este sábado en Old Trafford al Swansea (14º). El equipo de José Mourinho cuenta no obstante con dos partidos menos que el dirigido por Jurgen Klopp.



El triunfo fue trabajado para un Liverpool que tuvo el 68% de la posesión y realizó 16 disparos a puerta.



El capitán serbio del Palace Luka Milivojevic adelantó a los suyos al convertir un penal en el minuto 13.



Hubo que esperar al minuto 49 para que el senegalés Sadio Mané firmase la igualada al rematar desde el primer palo un centro raso desde la izquierda.



Pero el egipcio Salah acudió a salvar al Liverpool con su gol 29 esta temporada en la Premier. El máximo realizador del campeonato inglés recibió un balón de Andy Robertson, controló y lo envío con sangre fría desde el corazón del área al fondo de las redes.



El lunar del triunfo del Liverpool fue la lesión de Adam Lallana, tocado en el muslo apenas tres minutos después de su ingreso en el terreno de juego.



El conjunto londinense de Roy Hodgson, por su parte, se queda provisionalmente con dos puntos sobre los puestos de descenso.



La Premier League vivirá otros siete partidos este sábado, entre ellos la visita del líder Mánchester City al Everton (9º).



La jornada concluirá el domingo con el derbi londinense entre Chelsea y Tottenham por la cuarta plaza, que clasifica para la Liga de Campeones.

