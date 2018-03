Flamengo perdido y sin rumbo tras partida de Reinaldo Rueda, despide a su entrenador por malos resultados

Paulo César Carpegiani, llegó para sustituir a Reinaldo Rueda, pero no ajustó ni los 60 días en el cargo.

Río de Janeiro, Brasil

El Flamengo despidió este jueves a su técnico Paulo César Carpegiani horas después de la eliminación ante el Botafogo en la semifinal del campeonato carioca, que también le costó el cargo al director ejecutivo de fútbol del club, Rodrigo Caetano.



"El Flamengo informa que Paulo César Carpegiani ya no es más el técnico" del equipo, informó la entidad en una nota emitida poco después de comunicar la salida de Caetano.



En el cargo desde comienzos de enero, el veterano entrenador, de 69 años, cierra así su tercera etapa al frente del equipo que llevó a levantar la Copa Libertadores en 1981 y la posterior Intercontinental. Ambos son hasta ahora los dos mayores títulos internacionales que posee el club considerado como el más popular de Brasil.



Tras su breve paso por el equipo en el año 2000, el técnico aceptó regresar al banco del 'Mengao' tras la marcha de Reinaldo Rueda a la selección chilena a comienzos de año. Aunque ya en ese momento, Carpegiani afirmó que su estancia podría ser breve debido a que la oferta inicial había sido para el puesto de coordinador técnico.



Al final han sido casi tres meses y 17 partidos al frente de un equipo que no ha conseguido mostrarse regular, y que ya no podrá defender su título del campeonato carioca logrado el año pasado.



La derrota ante el Botafogo del miércoles (1-0) fue el detonante del despido del técnico y de Caetano, que llevaba tres años como director ejecutivo de fútbol del club.



Después de casi dos décadas sin conquistar ningún título continental, el 'Mengao' tiene todas sus esperanzas puestas este año en la Copa Libertadores, donde tras dos fechas es líder del Grupo 4, por delante de River Plate, Santa Fe y Emelec.