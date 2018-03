Argentina tambalea antes del Mundial; Brasil revalida como favorito

AFP

Tegucigalpa, Honduras

La histórica goleada 1-6 ante España dejó a Argentina tambaleando y en un mar de dudas a menos de 80 días del Mundial, a diferencia de su archirrival Brasil, que mostró solidez y confianza y revalida sus pergaminos como favorito en Rusia.



Desde su butaca en el Metropolitano de Madrid, Lionel Messi, intentaba no hacer gestos de desazón ante el rotundo fracaso de la albiceleste ante España, pero el capitán argentino sabe que una vez más deberá ponerse al hombro a un débil seleccionado que, con este panorama, está muy lejos de pretender revancha en Rusia por la final perdida en Brasil-2014.



Desde antes de la goleada ante España, un meme recorre las redes sociales: Un niño le dice a su padre que ha completado el equipo argentino en el tradicional album de cromos, donde se ve una sola estampa...la de Messi.



Tan real como preocupante para los argentinos. El seleccionador Jorge Sampaoli lo marcó a fuego: "esta es la selección de Messi", dijo.



El 'Messi-as' salvador ya apareció cuando Argentina tenía un pie fuera del Mundial con una tripleta del crack del Barcelona ante Ecuador (3-1) que clasificó a la albiceleste por la ventana en la última fecha de la clasificatoria sudamericana.



Ahora el estelar está enfocado en reivindicarse en Rusia de las tres finales consecutivas perdidas (Brasil-2014 y las ediciones 2015 y 2016 de la Copa América), aunque sus compañeros de generación como Gonzalo Higuain y Javier Mascherano no lo están ayudando demasiado.



Llamados a ser el recambio de una generación que no ha cosechado títulos, los jóvenes recibieron en el Metropolitano un cachetazo difícil de superar para jugadores de gran proyección pero golpeados, como Lautaro Martínez (Racing), Cristian Pavón (Boca) o Giovani Lo Celso (PSG).



- ¿La hora de Dybala? -

Igualmente, salvo Messi, después de la debacle del martes nadie tiene asegurado su apellido en la lista de 23 jugadores para Rusia, y entonces, resurge la pregunta: ¿llegó la hora de Paulo Dybala?



Nadie entiende bien porqué Sampaoli se resiste a convocar al exquisito volante, vital para el pase a cuartos de la Juventus en la Champions League.



Es cierto que 'La joya' no repitió en la albiceleste las grandes actuaciones que mostró en la 'vecchia signora', aunque esa es una constante de las grandes estrellas como su compañero de club Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero (Manchester City) o Angel Di María (PS Germain).



Tal vez Dybala haya sido condenado por haber dicho que "es muy difícil jugar al lado de Messi".



- La seleçao en zona de confort -

Mientras Messi sufre y se preocupa, su amigo Neymar disfruta desde su residencia a dos horas de Rio de Janeiro de una selección brasileña afinada como una orquesta, dispuesta este año a llevarse a casa la sexta corona mundial.



Aún sin su principal ejecutante en recuperación tras ser operado, la verdeamarilla plantó cara en el Olímpico de Berlín ante su verdugo del Mundial-2014 mostrando que aquella afrenta quedó en el olvido.



Tite, el artífice de un seleccionado sólido y de buen pie, simplemente volvió a las fuentes, el jogo bonito, el que le dio cinco copas mundiales. Brasil volvió a su zona de confort.



Y si Neymar, Gabriel Jesús, Paulinho, Coutinho, Marcelo, Casemiro o Thiago Silva están cómodos como en casa, entonces habrá que estar pendientes de un posible carnaval en pleno Moscú.



- Crecen desde el pie -

Uruguay, el otro campeón mundial de Sudamérica, tiene todo listo como para hacer lío en Rusia, tras llevarse la China Cup, con triunfos ante República Checa y Gales.



Oscar Tábarez, el entrenador con más partidos como seleccionador, no se conforma con tener a la dupla mortífera en ataque Luis Suárez- Edinson Cavani, sino que ha sumado jóvenes como Rodrigo Bentancur, que le dieron a la celeste mayor volumen de juego y circulación, más variantes.



En tanto, Colombia dio un golpe de autoridad y muestra de carácter al remontar un 0-2 para llevarse el viernes, en el primer amistoso de la fecha Fifa, un resonante triunfo 3-2 en París ante Francia, una de las favoritas en Rusia-2018



Si los delanteros Miguel Borja y Radamel Falcao afinan al puntería, y con el regreso de Guillermo Cuadrado y una mayor regularidad de James Rodríguez, los cafeteros podrían incluso superar su histórico cuarto de final logrado en Brasil-2014, desde un grupo H accesible, que comparte con Polonia, Senegal y Japón.



Perú, el quinto clasificado sudamericano que entró por el repechaje, sigue en alza tras los dos triunfos que logró en esta serie amistosa ante los mundialistas Croacia e Islandia y acumula una seguidilla invicto que se remonta al 15 de noviembre del 2016, cuando cayó 2-0 ante Brasil.



De la mano del orientador argentino Ricardo Gareca, el seleccionado inca acumula ocho triunfos y cuatro empates entre la clasificatoria a Rusia y amistosos, en varios de ellos sin su figura, el suspendido delantero Paolo Guerrero.



Una buena carta de presentación tras 36 años de ausencia en mundiales.