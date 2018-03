Paraguay sigue deprimida y cae ante Estados Unidos

Agencia AFP

Carolina del Norte, Estados Unidos

Una gris Paraguay continuó este martes con su particular depresión tras no clasificar al Mundial Rusia-2018 y cayó 1-0 frente a Estados Unidos en un partido amistoso disputado en el WakeMed Soccer Park de Cary, en Carolina del Norte.



Los hombres de Gustavo Morínigo, que sustituyó a Francisco 'Chiqui' Arce en el banco de la "Albirroja", fueron inferiores a los norteamericanos, que se llevaron el triunfo con un solitario tanto de penal de Bobby Wood al borde del descanso (45).



Unos y otros llegaron a la contienda con una idea en mente: renovar sus planteles con jugadores jóvenes de cara a la próxima fase de clasificación a Catar-2022.



Así, varios meritorios juveniles formaron de inicio... Pero pocos convencieron.



Estados Unidos, tras quedar también afuera de la máxima cita futbolística de selecciones en la última fecha ante Trinidad y Tobago, apostó por un cuadro plagado de jugadores de su campeonato local, liderado por el técnico interino Dave Sarachan. Y le dio resultado.



Sorprendió a los sudamericanos con una presión muy alta, dominó el balón y apenas sufrió atrás. Paraguay, mientras, siempre se conformó con esperar rezagado y aguardar su chance al contragolpe.



Sin Jozy Altidore arriba, Wood, delantero del Hamburgo alemán, fue el más activo de los suyos y a los 15 ya pudo subir el primer tanto en el marcador en una acción en la que estrelló el balón en un zaguero paraguayo cuando los aficionados ya cantaban el gol.



Paraguay solo se acercó, y tímidamente, a los 26, con un cabezazo blando a las manos del arquero local.



Sin sus grandes figuras, los guaraníes se entregaron a Miguel Almirón, la estrella del Atlanta United del DT argentino Gerardo Martino. Y aunque él dejó las únicas gotas de talento de su selección, no fue suficiente.



En un partido de ritmo soporífero, un error defensivo de Paraguay, que tiró mal el fuera de juego, acabó decantando la balanza: Tyler Adams se plantó solo frente a Roberto Fernández y éste cometió penal, que Wood transformó al borde del descanso.



En la segunda mitad la "Albirroja" lo intentó y pudo igualar a través de Almirón y de Hernán Pérez, sin éxito.



En los últimos minutos se sucedieron las ocasiones para unos y otros y debutó Tim Weah, hijo del Balón de Oro en 1995, George Weah.