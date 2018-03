México se alista para enfrentar a descafeinada Croacia

Agencia AP

Ciudad de México, México

México enfrentará a una descafeinada Croacia este martes, en un partido que servirá como ensayo final al técnico Juan Carlos Osorio y a algunos jugadores que buscan quedarse con los últimos puestos disponibles de la selección para el Mundial.



Los mexicanos vienen de imponerse 3-0 a Islandia el viernes, y Osorio afirma que tiene prácticamente conformado el plantel que acudirá a Rusia. Sin embargo, el estratega colombiano ha asegurado que no cerrará las puertas a nadie que esté pasando por buen momento.



Tal es el caso de jugadores como Jorge Hernández, Rodolfo Pizarro, Jonathan González y Omar Govea, que podrían ver más minutos en el campo ante una selección croata que encarará el partido con las bajas de media docena de sus titulares, entre ellos Luka Modric, Mario Mandzukic e Iván Perisic.



Osorio se mostró descontento por el hecho de que esos astros de Croacia se hayan marchado para reincorporarse a sus clubes antes de medirse a México.



"Es lamentable, lo reitero, el que Croacia haya tomado esa decisión, porque habíamos planificado los dos juegos con dos equipos con cuatro o cinco jugadores diferentes y eso está claramente demostrado porque en el primer partido no participaron varios y mañana será fácil identificarlos", dijo en rueda de prensa Osorio, quien en el partido ante Islandia no utilizó a algunos titulares, como Jonathan Dos Santos, Guillermo Ochoa, Javier Hernández y Héctor Herrera, quien está lesionado.



Osorio dijo que ante las bajas en Croacia, usará el partido para darles oportunidad a varios jugadores jóvenes que se están jugando su última oportunidad para convencer al entrenador de incluirlos en la convocatoria mundialista.



"Queremos darle oportunidad a tres de los jóvenes, así como Croacia piensa a futuro nosotros también. Ya miraremos el once que pondremos en el campo, que nos dé la posibilidad de competir ante un equipo al que respetamos, a pesar de sus bajas", agregó Osorio.



Govea juega para el Royal Exel de la liga belga y González recientemente decidió jugar por México y no por Estados Unidos, donde había sido seleccionado en equipos con restricción de edad. Se trata de dos jugadores con poco recorrido en selección mayor que recibirán su oportunidad ante los croatas.



"No se trata sólo de hablar de alternativas tácticas sino de darle oportunidades a otros mexicanos que están luchando por un puesto en la selección y mañana es otra oportunidad para esos jugadores que están soñando", agregó el entrenador. “Ojala que nos pongan a dudar y a pensar, no tenemos duda en los que están convocados, pero hay decisiones marginales y al final son 23 los que van, entonces es una gran oportunidad y esperamos que mañana sea la de muchos”.



Todos los equipos mundialistas tienen como fecha límite para entregar su lista definitiva el 4 de junio.



Después de medirse ante Croacia, los mexicanos tienen programados partidos de preparación ante Gales, (28 de mayo), Escocia (2 de junio) y Dinamarca (9 de junio).

México debuta en la Copa del Mundo el 17 de junio, ante la vigente campeona Alemania.



Croacia viene de perder 2-0 ante Perú en un partido realizado en Miami y en el que sí vieron acción sus mejores jugadores.