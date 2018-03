Colombia, una prueba de madurez ante Australia tras brillar con Francia

AFP

Tegucigalpa, Honduras

Después de la espectacular victoria ante Francia, Colombia tiene una prueba menos exigente ante Australia en el amistoso que disputarán este martes en Londres. Un juego que ante todo pondrá a prueba su madurez de cara al Mundial Rusia-2018.



Los dirigidos por José Pekerman esperan dar un nuevo golpe de autoridad ante los "socceroos", que vienen de caer por 4-2 ante Noruega, en el estreno del técnico holandés Bert van Marwijk.



Una nueva victoria prácticamente pondría a Colombia en el grupo de selecciones favoritas para llegar lejos en Rusia, y más cuando sus rivales en el Grupo H (Japón, Polonia y Senegal) no tuvieron un buen desempeño en la pasada jornada de amistosos.



Japón empató con Mali a un tanto, Polonia perdió por la mínima frente a Nigeria y Senegal no pudo pasar del 1-1 con Uzbekistán.



- Sin triunfalismo -

Colombia llega a su segundo juego de preparación con el autoestima en alza. Tras ir cayendo 2-0 ante Francia en los primeros 30 minutos, se levantó del suelo y terminó imponiéndose por 3-2.



Una victoria con aires de hazaña que los colombianos esperan procesar con madurez para evitar el triunfalismo del pasado.



"Tenemos que tener la mesura, el equilibrio para saber digerir esta victoria. porque no significa nada. Nuestro objetivo es la Copa del Mundo", recalcó Radamel Falcao García, estrella del equipo y quien marcó el empate temporal ante los Bleus.



El cuadro de Pekerman mostró resiliencia, y ahora deberá probar ante los australianos que puede manejar el favoritismo que irremediablemente trajo la victoria ante uno de los grandes de Europa.



"No hay que entrar en esa euforia", dijo James Rodríguez, el otro referente de la selección que llegó a los cuartos en el Mundial Brasil-2014.



- Un rival bajo presión -

La selección cafetera, que se ubica en el puesto 13 de la clasificación de la FIFA, tendrá espacio para probar variantes ante Australia, un equipo que recién está tomando forma con la llegada de Bert van Marwijk.



El holandés comenzó con derrota su etapa al frente de los canguros. La estrella del equipo, Massimo Luongo, atribuyó el traspié ante los noruegos a la presión de ajustarse al libreto del entrenador.



Probablemente todo se debió a "intentar hacer exactamente lo que el técnico quiere", declaró el jugador de 25 años.



Aun así confió en que el equipo podrá "corregir fácilmente" varias de las fallas en las que incurrió en el último amistoso.



Bert van Marwijk, que llevó a Holanda a la final del Mundial-2010, también ensayará alternativas tras la derrota, aunque sin cambiar el 4-2-3-1 que montó ante Noruega.



Australia está en el Grupo C junto a Francia, Dinamarca y Perú.



- Ganar para mejorar -

La selección colombiana quiere ser tratada con respeto y por eso no se dejará encandilar por el favoritismo.



El zaguero Santiago Arias, del PSV Eindhoven, cree que en este punto de la preparación las victorias solo pueden servir para mejorar.



Y Australia es un "equipo bueno, que guardó buenos jugadores para este partido, pero ante todo debemos pensar en nuestro fútbol, en seguir creciendo, en seguir mejorando", señaló.



Los "socceroos", que se sitúan en la casilla 37 del ranking de la FIFA, están en deuda con su técnico y podrían recuperar la confianza con la misma fórmula que aplicó Colombia para elevar sus acciones: con una victoria ante el rival más fuerte.



Por eso "va a ser un partido complicado, cada selección tiene su objetivo y nosotros tenemos que trabajar muchísimo para seguir con esta racha ganadora", sostuvo Duvan Zapata, delantero de la Sampdoria de Italia.