Alemania y Brasil será un duelo doble entre campeones del mundo a menos de tres meses del Mundial de Rusia 2018

AFP

Tegucigalpa, Honduras

La tetracampeona del mundo Alemania que recibe a la pentacampeona Brasil, y la bicampeona Argentina se enfrenta en Madrid a España, campeona del mundo en 2010... El programa de partidos de fogueo del martes presenta un cartel de lujo a tres meses del Mundial-2018.



La hoja de ruta en la preparación mundialista está siendo de órdago para la vigente campeona: después de empatar a uno ante España, la 'Mannschaft' recibirá en Berlín a una ambiciosa Brasil.



El objetivo para los hombres de Joaquim Löw es seguir afinando los automatismos ante uno de los aspirantes a levantar el trofeo el 15 de julio.



Pero para los brasileños el reto es otro. Aún dolidos por el recuerdo de la humillante derrota sufrida ante Alemania (7-1) en semifinales del Mundial-2014, la Seleçao encara este partido como "parte del proceso de cicatrización", según el seleccionador Tite.



"No podemos dejarnos intimidar o ceder al pánico. Será un partido difícil, sí, que nos exigirá mucho mentalmente", indicó Tite en una entrevista publicada el lunes por la revista especializada Kicker.



Una derrota en Alemania podría destapar malos recuerdos y perturbar las buenas sensaciones ofrecidas por los brasileños, que llegan de derrotar 3-0 en Moscú a Rusia.



Para otro campeón del Mundo, Francia, el partido del martes ante Rusia supone una oportunidad para olvidar el reciente tropiezo en casa ante Colombia (3-2).



Por último, la selección argentina, capitaneada por Lionel Messi, se enfrenta el martes a España en un amistoso en el estadio Metropolitano de Madrid que servirá para medir a dos de los principales aspirantes al título en el Mundial de Rusia-2018.



Una 'Albiceleste', que es "más el equipo de Messi que el mío", según el seleccionador argentino, Jorge Sampaoli, afronta el partido contra España con las ideas claras y la moral por las nubes tras ganar 2-0 a Italia el viernes en un amistoso.



El delantero argentino se enfrentará así a jugadores como Piqué, Iniesta o Jordi Alba, con los que está más acostumbrado a asociarse que a jugar en contra.



Inglaterra e Italia protagonizarán el otro enfrentamiento entre selecciones que han levantado el título aunque, ese choque no podrá repetirse en ningún caso en Rusia, ya que la 'Azzurra' no está clasificada.



- Principales partidos amistosos que se disputan el martes



Japón - Ucrania



Rusia - Francia



Argelia - Irán



Suiza - Panamá



Túnez - Costa Rica



Dinamarca - Chile



Grecia - Egipto



Senegal - Bosnia



Holanda - Portugal



Rumanía - Suecia



Polonia - Corea del Sur



Bélgica - Arabia Saudita



Alemania - Brasil



Marruecos - Uzbekistán



Colombia - Australia



Inglaterra - Italia



Nigeria - Serbia



España - Argentina