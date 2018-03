Con doblete de Miguel Layún México derrota 3-0 a Islandia y luce eficaz rumbo a Rusia 2018

Agencia AP

Santa Clara, Estados Unidos

Con un doblete de Miguel Layún y un golazo de Marco Fabián, un eficaz México resolvió las pocas oportunidades que generó para derrotar 3-0 a Islandia el viernes, en un choque de preparación para dos selecciones que participarán en el Mundial.



Fabián abrió el marcador mediante un tiro libre a los 37 minutos, mientras que Layún le dio rumbo al encuentro a los 64 y consiguió su segundo tanto a los 90 por los mexicanos, que no han perdido ninguno de sus cuatro encuentros preparatorios para la Copa del Mundo.



Previo al encuentro ante los islandeses, el “Tri” empató 3-3 con Bélgica, antes de vencer por idéntico 1-0 a Polonia y a Bosnia y Herzegovina.



México, que no jugaba en esta ciudad desde Chile le propinó la peor derrota en su historia _por 7-0 en la Copa América Centenario de 2016_, disputará otro partido de preparación el martes, frente a Croacia en Arlington, Texas.



Ambos compromisos se presentaron para México como una oportunidad para definir el equipo de 23 jugadores que irá al Mundial. El entrenador Juan Carlos Osorio realizó varios cambios al once que utilizó de inicio en la mayor parte de la eliminatoria mundialista.



Por ejemplo, prescindió durante todo el encuentro del portero Guillermo Ochoa y del delantero Javier Hernández. El arquero del Standard de Lieja fue relevado por Jesús Corona, quien tuvo una gran noche y se perfila como segundo arquero para Rusia 2018, donde México debutará el 17 de junio ante Alemania.



Corona fue clave en el primer tiempo. A los ocho minutos le desvió un disparo a Birkir Bjarnason, a los a los 22 contuvo un intento de Sverrir Ingi Ingason y a los a los 25 atajó un tiro de Johann Berg Gudmundsson.



México, que comenzó replegado y buscando una transición, no realizó su primer disparo a portería sino hasta los 30 minutos, cuando Fabián probó suerte de media distancia. Sin embargo, el intento del jugador del Eintracht Frankfurt fue contenido por el portero Runar Runarsson.



Los mexicanos tomaron la ventaja cuando Andrés Guardado recibió una falta en las inmediaciones del área. Fabián cobró por encima de la barrera, y su disparo certero se incrustó por el costado derecho.



En el segundo tiempo, el colombiano Osorio mandó al campo a Hirving Lozano, otro de los titulares habituales que no abrieron el partido, buscando mayor profundidad. La apuesta fue exitosa, porque el "Chucky" le dio un gran pase a Layún, quien a los 64 conectó un disparo rasante para hacer el 2-0.



Cuando expiraba el encuentro, Layún mandó un centro por el costado derecho hacia el área y Runnarson cometió una pifia, permitiendo que la pelota lo techara y entrara por el centro de su arco.



Islandia, que disputará su primer Mundial, arrancará ante Argentina el 15 de junio.