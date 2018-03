Nahun Espinoza: Carlos Restrepo hizo lo mejor que pudo en Olimpia

Tegucigalpa, Honduras

El entrenador de Olimpia Nahun Espinoza habló, entre otros temas, sobre los 300 minutos con los que aún no cumple el club en el tema de futbolistas menores de 20 años a quienes debe hacer jugar en el actual torneo.

Pese a que acepta que a estas alturas, 13 jornadas disputadas, es una mala herencia de la dirección técnica anterior, no le echa la culpa a Carlos Restrepo.

¿Fue un problema que le dejó Restrepo?

Sí, pero yo no estoy aquí para culpar a nadie. Yo creo que Restrepo hizo lo mejor que pudo, ya hablamos que la directiva en ningún momento estaba pensando en separarlo, pero se dieron cosas, fueron muy rápidas y todo lo que se hizo bien ahí quedó.

Sobre el clásico del domingo... ¿Llega con más venta Nahun que Diego al conocer su esquema?

No creo que estas sean ventajas, yo creo que tanto Diego como yo pienso que los jugadores son los más importantes dentro de la cancha. Por supuesto que el entrenador tiene su importancia y en algunos equipos es mucha, en otro no tantos.

¿Se verá algo diferente este domingo?

Eso es lo que espero, sino no tendría sentido el cambio de entrenador.

¿Por el lateral izquierdo está diezmado el equipo?

Sin duda, ya que los dos laterales están fuera y ahí va haber un cambio. ¿Será Diego Rodríguez? podría ser una alternativa.

Hay que estar preparado para las criticas o halagos si se pierde el clásico.

Sí, son las reglas del juego. Por eso cuando me preguntaron la vez pasada que si yo era el salvador, no, salvador de nada. No soy tan pretencioso, yo sé lo que es el fútbol. A veces la calidad individual es importante, pero el aspecto colectivo es más, a no ser que tengás esos jugadores que marcan una diferencia.

¿Se puede ver con mayor participación a Salas o Canales?

Me mencionaste a los jugadores con mayor calidad, técnica. O sea que a esos jugadores yo no los desprecio, al contrario, son de mi agrado y en cualquier momento van a jugar, siempre y cuando estén bien. Lo que pasa que no quiere hablar tanto de interioridades, ya que hay muchos problemas y no quiero ponerlo de excusa de entrada, simple y sencillamente venimos a solucionar.