Estos son los partidos y hora de los amistosos de mañana, apuntalos en tu agenda...

Londres, Inglaterra

El mundo se paraliza mañana con varios juegos amistosos en la Fecha Fifa, aunque no son tan amistosos, son partidazos. Como el que van a jugar Alemania-España, dos campeones mundiales. También, será un juegazo el de Italia-Argentina o el de Francia-Colombia.

Las selecciones ya se están preparando para la cita mundialista en Rusia a partir de junio. Los técnicos probarán en estos juegos internacionales su once titular para el Mundial. Porque como dijo el DT Fernando Santos de Portugal, "solo Cristiano tiene asegurado su puesto". Y lo que confió Sampaoli en conferencia: "Este equipo es más de Messi que mío..."

Apuntá en tu agenda la hora de los partidos de mañana, que iniciarán desde las 5 de la mañana como el de Uruguay-República Checa y finaliza a las 8 de la noche con México-Islandia:





5:35 AM: Uruguay - República Checa

6:20 AM: Mali - Japón

10:00 AM: Azerbaiján - Bielorrusia

10:00 AM: Macedonia - Finlandia

11:00 AM: Bulgaria - Bosnia Herzegovina

11:00 AM: Noruega- Australia

11:00 AM: Senegal - Uzbekistán

11:30 AM: Turquía -Irlanda

12:00 M: Grecia-Suiza

12:00 M: Hungría- Kazakhstán

12:00 M: Rusia - Brasil

12:15 M: Túnez -Irán

12:30 M: Ucrania- Arabia Saudita

1:30 PM: Serbia - Marruecos

1:45 PM: Austria - Eslovenia

1:45 PM: Alemania - España

1:45 PM: Italia- Argentina

1:45 PM: Holanda -Inglaterra

1:45 PM: Portugal - Egipto

1:45 PM: Escocia - Costa Rica

2:00 PM: Francia - Colombia

6:00 PM: Curacao - Bolivia

6:30 PM: Perú - Croacia

8:00 PM: México -Islandia