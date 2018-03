España se prueba ante el campeón del mundo Alemania

Berlín, Alemania,

España se enfrenta el viernes en Düsseldorf a Alemania, vigente campeona del mundo, en un amistoso que servirá para medir la evolución de la 'Roja' de cara al cercano Mundial de Rusia de 2018.



Los germanos serán una dura prueba antes de enfrentarse el martes a la subcampeona mundial, Argentina, en Madrid, en dos duelos de altura para la 'Roja'.



"Aunque sean amistosos, no son tan amistosos", dijo el mediocentro de la selección, Rodrigo Hernández 'Rodri', convocado por primera vez con la 'Roja'.



Son encuentros que "nos motivan. A partir de ahí, la exigencia debe existir y siempre vas a sacar conclusiones", aseguraba el viernes el seleccionador español, Julen Lopetegui.



"Es interesante para ver nuestra respuesta", añadió Lopetegui, que no conoce la derrota en los 16 partidos en que ha dirigido a la 'Roja', con 12 victorias y 4 empates.



Tras la debacles en Brasil-2014 con la eliminación en primera vuelta y la salida en octavos de la Eurocopa de 2016, el recorrido con Lopetegui ha devuelto la ilusión a la afición española y la confianza en poder llegar lejos en Rusia.



Tras la buena impresión dada en el 3-0 contra Italia en septiembre pasado llega ahora una Alemania, a la que España se enfrentó por última vez en otro amistoso en noviembre de 2014 perdiendo 1-0.



Privado del lesionado Sergio Busquets, al que no pudo convocar, Lopetegui también tiene la duda para el encuentro en Dusseldorf del central Gerard Piqué que en los últimos días no ha entrenado por una gripe.



"Piqué está mejor y vamos a esperar a mañana (por hoy, jueves) para ver qué tal se encuentra de cara al partido del viernes", dijo Lopetegui en la noche del miércoles a la radio Onda Cero.