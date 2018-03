Jorge Lozano: "Nos hacen el empate y se nos vino un golpe anímico"

Tegucigalpa, Honduras

El asistente técnico de Platense, Jorge Lozano, afirmó que los selacios no se pudieron levantar tras el empate del Real España, pero considera que en casa tratarán de seguir sumando puntos.



"Empezamos un primer tiempo muy bueno, al minuto 42 nos hacen el empate y ahí se nos vino un golpe anímico, en el segundo tiempo de ese primer gol no nos levantamos, no pudimos hacerlo", dijo.



Sus rivales directos no sumaron y no pudieron aprovechar sacar ventaja en la tabla acumulada. "Por momento lo intentamos, ahora nos vamos con una derrota que no está perjudicando mucho, y sí, el Real Sociedad y Honduras Progreso perdieron y no pudimos aprovechar nosotros, los resultados se nos habían dado a favor de nosotros", expresó.



Y agregó: "Esperamos poder levantarnos en casa ya que de visita nos está costando mucho, y allá somos fuertes".

