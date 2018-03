Martín García: "No tenemos que llorar como lloran otros para que las cosas salgan"

Tegucigalpa, Honduras

El entrenador del Real España, Martín García, salió satisfecho del encuentro que su equipo ganó 4-2 al Platense, y se refirió acerca del arbitraje de esta noche ante los selacios. Y asegura que ya está enfocado en el próximo partido que será ante Marathón.



Rendimiento:

"El Real España realizó un gran partido hoy en todas las líneas en donde fuimos superiores al rival desde el primer minuto hasta el final, hay que destacar el partido de los muchachos más el viaje que el equipo hizo a los Estados Unidos, en ese sentido estoy conforme"



Sobre el arbitraje:

"Mario hizo un gran partido, como lo hizo Daniel Quiróz, Camello, Odis Borjas, Chino, Zalazar, tendría que nombrarlos a todos, hicieron un gran partido, con algunas decisiones arbitrales dudosas, y lo digo hoy que se ganó, para que después no digan que tenemos excusas, no que tenemos que llorar un poquito como lloran otros, para que las cosas salgan, lo digo por el futuro del España".

Vea: Maradona es ignorado por Kluivert durante una ceremonia



Platense:

"El gol de Platense es un penal que no fue, nosotros tuvimos siempre la pelota fuimos muy superiores a ellos, con todo respeto para ellos".



¿Lo de llorar por qué lo dice?

"Lo digo porque uno ve las cosas, yo compro los diarios pero lo digo por el futuro del España, nosotros nos rompemos el alma y los futbolistas también, pero bueno, seguiremos adelante".



Sobre el clásico:

"El equipo siempre tuvo la posesión del balón, hoy metimos cuatro goles, hace unos partidos atrás no lo hacíamos, y hoy estamos orgullosos. Estamos muy fuertes, como hemos afrontado todo clásico, son partidos duros, tienen un gran equipo".



Yustin Arboleda sin clásico:

"No sé si es ventaja porque algún otro lo suplirá, pero no dejo de reconocer lo que decís, es su goleador, muy difícil de marcar porque nos ha convertido".