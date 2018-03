Buenos Aires, Argentina

Diego Armando Maradona pasó un incómodo momento al ser ignorado por el exjugador Patrick Kluivert durante una ceremonia de lanzamiento de una marca de reloj.



La reacción en el rostro del ex astro del fútbol argentino no se hizo esperar y el momento quedó registrado en un video que se vuelto viral.



En las imágenes se ve al holandés comenzar a saludar a la fila de personajes del mundo del fútbol, entre ellos Maradona.



Saluda uno a uno, pero al llegar al argentino no le da la mano y pese a que este le dice algo Kluivert sigue sin dirigirse a él.



La acción ha generado miles de comentarios.





