Alberto Rodríguez será baja de Perú en amistosos ante Croacia e Islandia  

'Rodríguez está en tratamiento y no estará en los dos partidos. No es nada de consideración, pero es un desgarro que va de pequeño a moderado', dijo el médico de la FPF, Julio Segura. Foto AFP

Agencia AFP

Lima, Perú

El defensa Alberto Rodríguez quedó descartado para los partidos amistosos que Perú jugará ante Croacia e Islandia, el 23 y 27 de marzo en Estados Unidos, de cara al Mundial Rusia-2018, informó este miércoles la Federación Peruana de Fútbol.



"Rodríguez está en tratamiento y no estará en los dos partidos. No es nada de consideración, pero es un desgarro que va de pequeño a moderado", dijo el médico de la Federación Peruana de Fútbol, Julio Segura, en declaraciones al canal de televisión CMD desde Miami, donde Perú entrena.



Segura indicó que el defensor que milita en el colombiano Junior de Barranquilla tendrá un tiempo de recuperación de dos semanas aproximadamente.



"A Rodríguez siempre hay que tratarlo con pinzas, con paciencia y sin desesperación", explicó el médico.



El técnico argentino Ricardo Gareca colocaría en su lugar a Anderson Santamaría (Puebla de México), quién haría dupla con Miguel Araujo.



Perú cumplió este miércoles su tercer día de entrenamiento en Miami de cara a los amistosos ante las selecciones mundialistas de Croacia, el 23 de marzo, y el 27 de marzo frente a Islandia en Nueva Jersey.



En las prácticas, los mediocampistas Edison Flores (Aalborg de Dinamarca) y Renato Tapia (Feyenoord de Holanda) priorizaron las jugadas de pelota parada.



Perú no cuenta para esos duelos con su figura y capitán Paolo Guerrero (Flamengo, Brasil), suspendido por seis meses por dopaje. El goleador peruano recién podrá jugar los amistosos de su país contra Escocia, Arabia Saudita y Suecia en mayo y a principios de junio.



Perú debutará en el Mundial el 16 de junio ante Dinamarca, en Saransk. Luego enfrentará a Francia el 21 de junio en Ekaterimburgo y cerrará sus duelos en el Grupo C contra Australia, el 26 de junio en Sochi.



La última participación de Perú en un Mundial se remonta a España-1982.

