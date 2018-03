Estos son los duelos más importantes de los amistosos FIFA 2018

Redacción

Las principales selecciones que aspiran a la conquistar del título Mundial Rusia 2018 se alistan para este miércoles iniciar con los duelos amistosos.

Enfrentamientos como el de Rusia vs Brasil, Alemania vs España, Italia vs Argentina, Francia vs Colombia, Rusia vs Francia, España vs Argentina, Inglaterra vs Italia o Alemania vs Brasil fueron repartidos para esta semana y la próxima.

Programación de partidos amistosos:



Miércoles 21 de marzo

Liechtenstein vs Andorra



Jueves 22 de marzo

China vs Gales (cuadrangular con Uruguay, Rep. Checa)

Malta vs Luxemburgo

Dinamarca vs Panamá

Islas Feroe vs Letonia



Viernes 23 de marzo

Uruguay vs República Checa (cuadrangular con China, Gales)

Azerbaiyán vs Bielorrusia

Rusia vs Brasil

Noruega vs Australia

Chipre vs Montenegro

Grecia vs Suiza

Túnez vs Irán

Bulgaria vs Bosnia Herzegovina

Hungría vs Kazajistán

Macedonia vs Finlandia

Polonia vs Nigeria

Portugal vs Egipto

Ucrania vs Arabia Saudí

Serbia vs Marruecos

Alemania vs España

Escocia vs Costa Rica

Holanda vs Inglaterra

Italia vs Argentina

Francia vs Colombia

México vs Islandia

Perú vs Croacia



Sábado 24 de marzo

Armenia vs Estonia

Irlanda del Norte vs Corea del Sur

Suecia vs Chile

Rumanía vs Israel

Canadá vs Nueva Zelanda

Georgia vs Lituania



Domingo 25 de marzo

Gibraltar vs Letonia

Islas Feroe vs Liechtenstein



Lunes 26 de marzo

Albania vs Noruega

Bulgaria vs Kazajistán

Finlandia vs Malta

Portugal vs Holanda



Martes 27 de marzo

Irán vs Argelia

Nigeria vs erbia

Armenia vs Lituania

Rusia vs Francia

Georgia vs Estonia

Bulgaria vs Egipto

Dinamarca vs Chile

España vs Argentina

Hungría vs Escocia

Inglaterra vs Italia

Macedonia vs Azerbaiyán

Montenegro vs Turquía

Suiza vs Panamá

Túnez vs Costa Rica

Eslovenia vs Bielorrusia

Rumanía vs Suecia

Alemania vs Brasil

Bélgica vs Arabia Saudí

Australia vs Colombia

Perú vs Islandia

Luxemburgo vs Austria

Marruecos vs Uzbekistán

Polonia vs Corea del Sur

México vs Croacia



Miércoles 28 de marzo

Estados Unidos vs Paraguay

Francia vs Irlanda

México vs Gales.