Serie A: La Juventus corta su racha triunfal y el Nápoles podría acercarse

Roma, Italia

La Juventus (1ª), que hasta ahora había ganado los nueve partidos de la Serie A disputados en 2018, se dejó sus primeros puntos del año al empatar sin goles (0-0) en el terreno de la SPAL de Ferrera (17ª), este sábado en la 29ª jornada.



Los turineses, que serán los rivales del Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, suman ahora 75 puntos y se ponen con cinco más que el segundo, el Nápoles (70), que podría recortar su desventaja el domingo con su duelo en casa ante el Génova (13º).



Los napolitanos resistieron bien durante dos meses y medio la persecución de la Juventus pero terminaron cediendo recientemente ante la solidez de los hombres de Massimiliano Allegri, que pese a cortar su racha de victorias siguen manteniendo la de imbatilidad en 2018 en la Serie A, donde todavía no han recibido ningún gol desde la entrada en el nuevo año.



Para poner en riesgo el camino de la 'Juve' a un séptimo título nacional consecutivo, el Nápoles necesita reaccionar, después de dos jornadas en las que apenas sumó un punto (derrota 4-2 ante la Roma, empate 0-0 frente al Inter).



Si el equipo de Maurizio Sarri consigue ponerse a 2 puntos del líder volverá a depender de sí mismo, ya que todavía tiene pendiente un partido ante la propia Juventus, en la 34ª jornada.



En Ferrara, ante un equipo que pelea por la permanencia, la Juventus se atascó en ataque, siendo incapaz de poder encontrar el camino del gol, pese a que fueron titulares y jugaron íntegramente el partido sus dos máximos anotadores de esta temporada, los argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín, que llevan 17 y 15 tantos en esta liga, respectivamente.



Ni la 'Joya' ni el 'Pipita' pudieron estar vez salir del tono apático general. Miralem Pjanic también se atascó en el centro del campo.



Las ocasiones de la Juventus fueron muy contadas, no muy claras y principalmente llegaron por dos disparos del brasileño Alex Sandro (11, 87) y un remate de cabeza del croata Mario Mandzukic (81).



La racha de partidos ligueros seguidos ganando de la Juventus queda en doce tras este tropiezo inesperado. El último partido de Serie A en el que no había ganado se remonta al 9 de diciembre, cuando empató, también 0-0, en casa contra el Inter de Milán.



El partido en Ferrara deja además un motivo para la preocupación, por el cambio del defensa Giorgio Chiellini a diez minutos del final, con problemas en un muslo. Todo ello a tres semanas del duelo de Champions contra el Real Madrid.



- Respiro para el Sassuolo -

En el otro partido del sábado en la Serie A, el Sassuolo cortó su mala racha venciendo 2 a 1 en su visita al Udinese, tomándose un respiro en su lucha por la permanencia y subiendo al decimocuarto puesto.



Un tanto en contra del iraquí Ali Adnan Kadhim adelantó al Sassuolo en el minuto 42, pero el Udinese consiguió llegar al descanso en tablas, tras el tanto a continuación del francés nacionalizado marfileño Seko Fofana (44).



El gol de la victoria visitante en el estadio Friuli lo firmó en el 74 Stefano Sensi, empujando cara a cara con el portero un pase de la muerte de su compañero Matteo Politano.



Es la primera victoria para el Sassuolo en este año 2018, ya que no ganaba desde el 1-0 conseguido el 23 de diciembre ante el Inter de Milán.



Desde entonces había encadenado nueve partidos seguidos sin victoria y ha sido al décimo intento cuando ha podido reencontrarse con el triunfo.



Suma ahora 27 puntos y distancia con 3 sobre la zona de descenso. Un respiro, pero el camino hacia la permanencia todavía se antoja largo.



El Udinese, con 33 unidades, es undécimo y está en la zona tranquila de la tabla.