Schalke 04 cumple e impide que el Bayern sea campeón el domingo

Berlín, Alemania

El Schalke 04 (2º) sufrió pero pudo ganar en la recta final en Wolfsburgo (15º) por 1 a 0, este sábado en la 27ª jornada de la Bundesliga, con lo cual el Bayern de Múnich, líder destacadísimo, no podrá ser campeón matemáticamente el domingo.



El gigante bávaro tenía opciones de asegurarse su sexta Bundesliga consecutiva, pero para ello necesitaba varios resultados: ganar en el campo del RB Leipzig y que ni Schalke (2º) ni Borussia Dortmund (3º) consiguieran la victoria este fin de semana.



El triunfo del equipo de Gelsenkirchen retrasa por lo tanto la celebración del Bayern, aunque la ventaja del equipo de Jupp Heynckes es enorme y es únicamente cuestión de tiempo asegurar el objetivo: los de Múnich tienen ahora 17 puntos de ventaja sobre el Schalke y si ganan el domingo volverán a colocarse con 20, cuando faltarían apenas siete jornadas (21 puntos en juego).



Más que para el objetivo poco realista de dar caza al Bayern, el triunfo sirve al Schalke para consolidar su segundo puesto, distanciándose provisionalmente con cuatro puntos más que el Borussia Dortmund, tercero y que recibe el domingo al Hanóver (13º).



El equipo amarillo intentará olvidar lo antes posible su eliminación el jueves por el Salzburgo austríaco en los octavos de final de la Europa League.



La victoria del Schalke en Wolfsburgo este sábado estuvo a punto de no darse y llegó gracias a un tardío tanto en contra de Robin Knoche (minuto 86), que introdujo el balón en su arco cuando metió la pierna intentando cortar un pase peligroso del equipo rival.



El Wolfsburgo había incluso fallado un penal poco antes, con Paul Verhaegh en el 76.



Es el tercer triunfo seguido por la mínima (1-0) para el Schalke, pero el equipo del joven técnico Domenico Tedesco no falla en el pulso por el subcampeonato.



Antes se habían disputado este sábado otros cuatro partidos, entre los que destacó la victoria 3-0 del Eintracht sobre el Maguncia (16º), que permitió al conjunto de Fráncfort subir del quinto al cuarto puesto provisionalmente y ponerse en zona de Liga de Campeones.



- Eintracht, cuarto -

Con 45 puntos, el Eintracht subió un puesto y se colocó con un punto más que el Bayer Leverkusen (44), que jugará su partido de esta jornada el domingo en el terreno del colista Colonia (18º).



El ghanés nacido en Alemania Kevin-Prince Boateng (minuto 6), el serbio Luka Jovic (23) y el croata Ante Rebic (41) consiguieron los goles para el equipo de Fráncfort, todos en la primera mitad.



El Eintracht sigue demostrando su fuerza como local y encadena ahora cinco victorias seguidas en liga en su estadio, lo que le está permitiendo seguir en la pelea por el 'Top 4'.



Por su parte, el Hoffenheim (7º) empató 3-3 en el terreno del Borussia Mönchengladbach (9º), en un duelo entre dos equipos que pelean por clasificarse para la Europa League.



El 'Gladbach' salvó un punto en el descuento final, con un gol de su defensa Matthias Ginter en el minuto 90.



En la zona baja, el Hamburgo (17º), campeón de Europa en 1983, va camino de abandonar la primera categoría de la Bundesliga por primera vez en su historia. Perdió de nuevo, esta vez en casa contra el Hertha de Berlín (11º) por 2 a 1.



Por su parte, el Werder Bremen (12º) dio un paso importante para su salvación, tras ganar 3-1 en el terreno del Augsburgo (10º), con un doblete del argelino Ishak Belfodil.