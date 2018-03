Olimpia reporta ocho bajas para el juego ante el Vida este domingo en el Nacional

Este sería el presunto once del León este domingo ante Vida en el Nacional, pues fue el once que trabajó en el entreno del viernes. Foto: Ronal Aceituno / El Heraldo.

TEGUCIGALPA, Honduras - Olimpia no podrá contar con al menos ocho jugadores para enfrentar el domingo al Vida en el estadio Nacional. No estarán Marcelo Canales, Óscar Salas, Danilo Tobías, Jonathan Paz, Gerson Rodas (por lesión); Germán Mejía (amarillas), Rony Martínez y Luis Ovalle (expulsados ante Marathón) y Kevin Álvarez que no atendió los entrenamientos del viernes.



El conjunto blanco, que viene de perder 3-1 con Marathón en San Pedro Sula, está obligado a ganarle al Vida, para seguir en la pelea de los primeros dos lugares de las vueltas regulares, o la carrera junto a Motagua y Marathón.



El Albo, pese a que marcha tercero con 22 puntos (a tres del líder Motagua), está siendo muy criticado por su forma simple de jugar y resultados "limitados" en el marcador, algo a lo que no están acostumbrados los hinchas del equipo más popular del país.



Olimpia y Vida se enfrentarán el domingo a las 4:00 de la tarde en el estadio Nacional, en el regreso del fútbol de Liga Nacional a la capital.