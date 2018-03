Parejo, Rodri y Marcos Alonso, novedades de España contra Alemania y Argentina

Madrid, España

La presencia de los centrocampistas Dani Parejo (Valencia) y Rodrigo Hernández (Villarreal), y el defensa del Chelsea, Marcos Alonso, son las dos principales novedades en la lista del seleccionador español, Julen Lopetegui, para los amistosos contra Alemania y Argentina.



"Hemos entendido que era el momento propicio para que vinieran, entendíamos que era un momento bueno para poderles ver, para tener información más directa", explicó el seleccionador español este viernes al dar la lista para esos dos amistosos de finales de mes.



El delantero del Chelsea, Álvaro Morata, habitual en las últimas convocatorias, se ha caído en esta ocasión de la lista.



"Ha tenido una serie de problemas físicos, no está jugando mucho y hemos decidido que venga otro compañero", dijo Lopetegui, asegurando que "no deja de salir de nuestros pensamientos y tiene opciones intactas para ir al Mundial" de Rusia.



El seleccionador español destacó mucho que la lista presentada para estos amistosos no es ni preconfigura la definitiva para Rusia.



"Mañana no es el Mundial. Hay jugadores que no están en la lista y tienen opciones intactas de ir al Mundial", aseguró el seleccionador español en Madrid.



"Estamos ante dos partidos ilusionantes y a partir de ahí todos tendrán opciones abiertas. El hecho de que no vengan obedece a matices, estados de forma, lesiones y también para ver jugadores nuevos, para tener una mejor información", dijo.



Una de las principales ausencias es la del mediocentro del Barcelona, Sergio Busquets, que estará tres semanas de baja por una fractura en un dedo del pie derecho.



- Argentina y Alemania, ilusionantes -

En la delantera, Lopetegui recupera a Diego Costa, que ha vuelta a competir al máximo nivel desde enero con el Atlético Madrid, aunque advierte que no tiene el puesto garantizado para el Mundial.



"Diego, siempre lo he dicho, fue de la partida nuestra cuando estuvo compitiendo. Después tuvo un periodo de inactividad y ahora vuelve a estar en activo y vuelve a estar con nosotros, pero no le garantiza nada. Ni a él ni a nadie", dijo.



"Viene a competir con otros compañeros y con otros que no han venido como Morata, que también tiene opciones clarísimas de estar ahí. El estar aquí le da la opción de competir", aseguró Lopetegui.



Preguntado por la decisión del defensa del Atlético de Madrid Lucas Hernández de atender la llamada de Francia, cuando había mostrado su deseo de jugar con España, Lopetegui prefirió no hacer comentarios.



"Simplemente no hablamos de jugadores que no son seleccionables, tenemos que focalizar el interés y la atención sobre los 24 que han venido", añadió.



Respecto a los dos amistosos contra Alemania y Argentina, Lopetegui recordó que son la campeona y subcampeona del mundo y son dos encuentros "muy exigentes, pero más ilusionantes que exigentes".



"Nos motivan. A partir de ahí, la exigencia debe existir y siempre vas a sacar conclusiones", dijo, rechazando que vayan a dar una medida real de la selección española de cara a Rusia.



"No sacas nada hasta que no llegue el momento de la lista final. Es interesante para ver nuestra respuesta", sentenció.



España se enfrenta a Alemania en Dusseldorf el próximo 23 de marzo y a Argentina en el Metropolitano de Madrid el día 27.

Le puede interesar: Fisco pide 8 años de cárcel para Alonso