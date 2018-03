Noche oscura para Peñarol y Nacional en la Copa Libertadores

MONTEVIDEO, Uruguay - Peñarol y Nacional, los dos 'grandes' del fútbol uruguayo, tropezaron este jueves en sus visitas a La Paz y Sao Paulo con sendas derrotas en la Copa Libertadores 2018, en una jornada en la que triunfaron Independiente, Santos y The Strongest.



Para el 'carbonero', coronado en cinco ocasiones (1960, 1961, 1966, 1982, 1987) y con igual número de subtítulos, se trataba de su estreno en la Copa, pero el debut en el Grupo 3 tenía la complejidad de hacerlo en los 3.600 m de altitud en La Paz, adonde lo esperaba The Strongest.



El ecuatoriano Edison Carcelén, a los 20 minutos, marcó el único gol del encuentro en el estadio Hernando Siles.



Con el resultado alcanzado, la serie tiene como líderes a The Strongest y a Libertad de Paraguay, con 3 unidades. Peñarol y Atlético Tucumán de Argentina son últimos sin puntos.





En Sao Paulo, por su parte, se encontraron dos tricampeones de la Libertadores por el Grupo 6: Santos de Brasil ante Nacional de Uruguay.



El 'Peixe' se impuso por 3-1 con un doblete de Eduardo Sasha (19, 82) y un golazo del juvenil Rodrygo (47). Christian Oliva, a los 80, marcó el descuento para el 'Bolso'.



Con este resultado, Estudiantes de Argentina lidera la llave con 4 puntos. Santos y el peruano Real Garcilaso le siguen con 3, y Nacional está en la cola con solo un punto.



Independiente de Argentina, el máximo ganador de la Copa Libertadores con siete trofeos, superó por 1-0 al colombiano Millonarios en Buenos Aires, por la segunda fecha del Grupo 7.





Martín Benítez (23) marcó el gol para la victoria del 'Rey de Copas'.



Con este resultado, el brasileño Corinthians encabeza las posiciones con 4 puntos, seguido por Independiente (0 diferencia de gol) y el venezolano Deportivo Lara (-1), ambos con 3 unidades, mientras que Millonarios cierra con un punto.