El brasileño Pato dedica la victoria a actriz china, "la más bella"

Shanghai, China

El delantero brasileño Alexandre Pato celebró la victoria de su equipo, el Tianjin Quanjian, en la Liga de Campeones asiática enseñando un poster de Dilraba Dilmurat, de la que había dicho que era "la más bella" actriz china.



Pato y sus compañeros mostraron un póster con dos fotografías, una del brasileño y otra de Dilmurat, mientras los hinchas celebraban el triunfo 4-2 sobre el Jeonbuk Motors, de Corea del Sur.



En el póster, cuya autoría no está clara, se pedía a Pato que jugara bien porque "Dilraba está viendo en directo el partido". Los hinchas del Tianjin inundaron de mensajes la cuenta de Dilmurat en Weibo, el equivalente chino de Twitter, donde tiene cerca de 40 millones de seguidores, pidiendo que respondiera al brasileño.



Pero no todo el mundo aplaude el interés de Pato por Dilmurat, nacida en la región de Xinjiang, de tradición musulmán. Yu Yuyang, periodista del Oriental Sports, una publicación de gran importancia en el país, señaló en Weibo que el comportamiento de Pato era inapropiado.



Para desgracia de Pato, sus mensajes en las redes sociales dirigidas a Dilireba no han tenido todavía respuesta por su parte. En el Día internacional de la Mujer le envió un mensaje devoto por ella: "No puedo olvidar que eres una de las personas más bonitas en toda China".



Dilraba Dilmurat es una actriz, modelo y presentadora china, conocida por haber interpretado a Li Huizhen en la serie Pretty Li Hui Zhen, a Bai Feng Jiu en Eternal Love y a Gongsun Li en The King's Woman.