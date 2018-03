Motagua, líder del Clausura, solo juega a estadio lleno fuera del estadio Nacional

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Hay una triste realidad en Motagua, aunque resulte difícil de aceptarlo. Es el líder y el equipo más constante en la Liga, pero la afición de la capital le ha dado la espalda y básicamente el público sureño es el que ha arropado a los Mimados en el presente campeonato.

Motagua ha registrado sus mejores taquillas en Choluteca, independientemente del rival que haya enfrentado.

En su primer partido de home club contra la Real Sociedad, la taquilla que se registró fue de 5,277 aficionados que dejaron una recaudación de 378,950 lempiras.

Pero todo cambió cuando las águilas volvieron al viejo Estadio Nacional. El Azul obtuvo la peor taquilla como local y fue un miércoles 31 de enero cuando recibieron al Honduras de El Progreso. Ese día a penas llegaron 2,130 hinchas al coloso capitalino.

El peor déficit

Las pérdidas que se registraron ese miércoles fueron de casi 11 mil lempiras, tomando en cuenta que Motagua se gasta más de cien mil en el montaje de un partido en Tegucigalpa y para que no haya déficit tienen que ingresar más de 2,500 espectadores.

VEA: ¿Puyol, Figo y Roberto Carlos en Honduras?

De los cuatro partidos que se han jugado en el coloso capitalino, la mejor taquilla fue contra Marathón cuando ingresaron 4,223 aficionados dejando una recaudación de 249,400 Lempiras. Los choques ante el Vida y la UPNFM no superaron los tres mil espectadores.

Frente al Real España en el Estadio Emilio Williams hubo una buena asistencia, más de cuatro mil personas pagaron su boleto a pesar de los elevados precios.

No obstante, haber jugado en Choluteca le costó el invicto a los Azules que siendo realistas no son locales en el sur. “Nosotros quisiéramos que llegara más gente al estadio, no solo en la etapa final del campeonato”, aseguró el entrenador Diego Vazquez, quien tiene a los Azules en el primer lugar de la

tabla general.

De las seis fechas restantes del campeonato Motagua espera obtener una buena recaudación en el clásico capitalino del 25 de marzo donde en promedio asisten siete mil personas dejando unos 600 mil lempiras de taquilla. Además, el Ciclón espera obtener algunos ingresos en la post temporada, que es cuando llega la mayoría de sus aficionados.