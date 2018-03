Iniesta se plantea dejar el Barça para ir al fútbol chino

Barcelona, España

Andrés Iniesta, emblemático mediocampista y capitán del FC Barcelona, insinuó este miércoles que está planteándose seriamente dejar su club de formación para ir, a sus 33 años, a la liga china, afirmando que quería tomar una decisión "antes del 30 de abril".



"Es una decisión que comunicaré primero al club y luego os enteraréis. Antes del 30 de abril tomaré una decisión", dijo el internacional español después de la victoria 3-0 sobre el Chelsea en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones.



"Será la decisión más honesta para mí y para el club. Quedan unas semanas. Hay dos opciones, seguir o marcharme. No cambia nada del discurso que hice cuando renové" en octubre, añadió.



Hace medio año, Iniesta firmó un contrato "de por vida" con el Barcelona, una práctica rarísima en el fútbol, que le permite elegir él mismo cuándo desea abandonar el club.

Iniesta declaró entonces que esperaba seguir en el Barça mientras su cuerpo y su cabeza se lo permitieran.



Símbolo del centro de formación del Barça, igual que Lionel Messi, Iniesta se convirtió en 2015 en capitán del equipo azulgrana. Acumula con los catalanes 30 trofeos, entre ellos cuatro Ligas de Campeones.



La pérdida del volante ofensivo, cada vez más condicionado por problemas musculares, sería un golpe para el Barcelona, pero la dirección del equipo anticipó un eventual relevo con el fichaje en enero del brasileño Philippe Coutinho por 160 millones de euros (incluyendo las bonificaciones).



En la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador del Barça, Ernesto Valverde, fue preguntado por el futuro de Iniesta.



"No lo sé, es una decisión muy personal, que tiene que decidir él. Cada uno tiene sus razones y tiene que decidir lo mejor para él. Pero ahora está con nosotros y no me planteo nada más que el presente, que es intentar terminar bien la temporada", afirmó.



"No vayamos muy lejos, a veces damos más pasos de lo que sucede. No pienso en un Barça sin Andrés porque ahora estamos disfrutando de él", añadió.