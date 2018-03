Leo Messi alcanza los 100 goles en la Liga de Campeones

Barcelona, España

El astro argentino Leo Messi alcanzó este miércoles los 100 goles en la Liga de Campeones con un doblete en el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Chelsea (victoria azulgrana 3-0).



El delantero azulgrana, con su centenar de tantos, se mantiene como el segundo mejor goleador histórico de la máxima competición continental por detrás de su rival del Real Madrid Cristiano Ronaldo, que lleva 117.



Messi se sitúa por delante del exjugador del Real Madrid Raúl González (71), y del antiguo goleador holandés Ruud Van Nistelrooy (56 tantos), mientras que Karim Benzema, el primer futbolista todavía en activo de la lista, se encuentra a 47 tantos por detrás con sus 53 dianas.



El argentino abrió el marcador con un disparo cruzado cuando apenas se llevaban menos de tres minutos de juego, en el que fue el gol más rápido de su carrera, ya que tardó 129 segundos en hacerlo.



En el 63, Messi hizo el segundo de su cuenta particular, y el tercero del Barcelona (3-0), con un otro tiro cruzado que se coló por debajo de las piernas de Thibaut Courtois.



El Barça hizo valer ese 3-0 para clasificarse a cuartos de final, después del 1-1 en Londres en la ida.



El astro argentino continúa así añadiendo récords goleadores a su palmarés particular.



Máximo goleador histórico del Barcelona con 541 goles, Messi también encabeza la clasificación de los máximos anotadores históricos en la Liga española con 373 tantos, setenta más que los 303 que lleva anotados Cristiano Ronaldo en el campeonato español, el segundo mejor goleador de todos los tiempos.



En la tabla de goleadores de la actual edición de la Champions, Cristiano Ronaldo lidera con 12 dianas, cuatro más que el segundo, el franco-tunecino del Sevilla Wissam Ben Yedder. Messi suma ahora 6 tantos, la mitad que CR7.



- Clasificación de goleadores de la Liga de Campeones 2017-2018:



12 tantos: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)



8: Ben Yedder (Sevilla)



7: Cavani (París SG), Kane (Tottenham), Roberto Firmino (Liverpool)



6: Mané (Liverpool), Messi (FC Barcelona), Neymar (París SG), Salah (Liverpool)



5: Aboubakar (Oporto), Coutinho (Liverpool y luego Barcelona), Higuaín (Juventus), Lewandowski (Bayern Múnich), Lukaku (Mánchester United)



4: Agüero (Mánchester City), Aubameyang (Borussia Dortmund y luego Arsenal), Dzeko (AS Roma), Kylian Mbappé (París SG), Oberlin (Basilea), Son Heung-min (Tottenham), Sterling (Mánchester City), Talisca (Besiktas), Tosun (Besiktas)



- Máximos goleadores en la Liga de Campeones (desde la 1992-1993, rondas preliminares excluidas):



1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 117



2. Lionel Messi (FC Barcelona) 100



3. Raúl (+) 71



4. Ruud van Nistelrooy (+) 56



5. Karim Benzema (Real Madrid) 53



6. Thierry Henry (+) 50



7. Zlatan Ibrahimovic (Mánchester United) 48



. Andrei Shevchenko (+) 48



9. Filippo Inzaghi (+) 46



10. Robert Lewandowski (Bayern Múnich) 45