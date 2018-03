Dzeko mete a la Roma en cuartos de la Liga de Campeones

Roma, ItaliaLa Roma se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones al vencer este martes al Shakhtar Donetsk por 1-0, gracias a un tanto del bosnio Edin Dzeko al inicio del segundo periodo (52).



Los ucranianos, que quedan fuera por el valor doble del tanto anotado por los italianos en Ucranua (donde el Shakhtar se impuso por 2-1), acabaron con 10 por la expulsión del central Ivan Ordets (79).



"Sabíamos que un gol podría llevarnos a los cuartos de final. Marcamos ese gol y luego hicimos todo juntos", se felicitó el goleador de la noche.



"Estoy orgulloso de este equipo porque creo que eliminamos a un equipo muy fuerte", añadió Dzeko.



Tras el susto inicial por parte de la Roma, con un disparo desde la frontal de Dzeko que detuvo Andrei Pyatov, el Shakhtar se hizo con las riendas del partido, con un juego mucho más elaborado que el de los locales, que buscaban balones largos y la velocidad de sus delanteros.



Los ucranianos, no obstante, tenían muchas dificultades para acercarse al arco defendido por el brasileño Alisson Becker y ocasión en la que crearon más peligro en la primera media hora fue un disparo desde fuera del área de Taison que se marchó alto (29).



El argentino Facundo Ferreyra lo probó poco después, tras robarle el balón a su compatriota Fazio, pero disparó fuera en posición muy forzada (33).



- Posesión sin remate -

La eliminatoria dio un cambio al inicio de la segunda parte, cuando el holandés Kevin Strootman se sacó desde la divisoria un pase medido en profundidad para Dzeko y el bosnio no perdonó en el mano a mano con Pyatov, batiendo por bajo al arquero ucraniano (52).



Tras el gol, la Roma dio un paso al frente, se hizo dueña del juego y Dzeko estuvo muy cerca de ampliar distancias en un disparo colocado que salió rozando el palo (63).



El Shakhtar no dio en ningún momento sensación de poder volver a poner a su favor la eliminatoria ante su poca clarividencia en ataque y sus chances quedaron definitivamente enterradas con la expulsión del central Ivan Ordets por derribar a Dzeko cuando encaraba a Pyatov (79).



"Fuimos muy valientes esta noche. Jugamos como si estuviéramos en casa, dominando y haciendo el juego que queríamos. Tal vez no fuimos tan clínicos en ataque, pero la Roma defendió todo el tiempo, cerrando los espacios. Es por eso que nuestros atacantes no pudieron mostrar lo que esperábamos de ellos", resumió el técnico portugués del Shakhtar Paulo Fonseca.



Gracias a este resultado, Alisson Becker sigue sin encajar un gol en el Olímpico esta temporada en Champions.



La Roma se une a la Juventus como equipos italianos en cuartos. No había dos formaciones de la Serie A en esta instancia de la Champions desde la temporada 2006-2007.



"Hemos ganado cinco de los últimos seis partidos en la Serie A y estamos entre los mejores ocho de Europa, así que veo crecimiento en este equipo. Estoy convencido de que este equipo llegará lejos", señaló tras el partido el técnico romano Eusebio Di Francesco.



"Hablé con Montella (técnico del Sevilla) solo unos días atrás y dijimos que nos enfrentaríamos en la final. Espero que eso sea una señal, porque tenemos grandes ambiciones", añadió en relación con la clasificación del equipo andalud en Mánchester.



El viernes se conocerá el rival de los Giallorossi.