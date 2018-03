Ernesto Valverde convoca a Iniesta que podría jugar frente al Chelsea

Barcelona, España

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, ha convocado este martes a su capitán, Andrés Iniesta, para el partido de vuelta de octavos de 'Champions' el miércoles tras recibir el alta médica, aunque advirtió que no correrá riesgos.



Iniesta ha recibido el alta médica y ha sido incluido en la convocatoria para el partido contra el Chelsea en el Camp Nou, anunció en el Barcelona en un comunicado.



La entrada de Iniesta en la convocatoria deja entrever que podría jugar el miércoles ante el Chelsea, aunque poco antes, Valverde en rueda de prensa había afirmado que no correrían riesgos.



"Ayer (lunes) hizo una gran parte del entrenamiento, vamos a ver como está hoy y en función de su estado decidiremos", afirmó Valverde en la rueda de prensa previa al partido del miércoles en el Camp Nou.



"Es un partido importante en el que hay que estar al 100%", añadió el técnico azulgrana.



Iniesta volvió a entrenar con el equipo el lunes, tras la lesión en el muslo que sufrió el día 4 en el partido de Liga contra el Atlético de Madrid (1-0).



Desde el principio, el capitán azulgrana había mostrado su intención de intentar forzar su recuperación con vistas a estar en el partido contra el Chelsea.



"Está claro que cuando llega un partido así, de no retorno, el jugador está más proclive a ayudar", consideró Valverde, pero "lo que hay que calibrar es sí el riesgo es grande o no tan grande".



El 1-1 cosechado en la ida en Stamford Bridge favorece de inicio al Barça, pero Valverde recordó que "es difícil que se mantenga hasta el final".



El técnico azulgrana espera "un rival parecido al de la ida con todas sus virtudes, con todo el peligro que llevaron allí".



"Es un equipo que te puede hacer un gol en cualquier momento", añadió Valverde, para el que para vencer a los hombres de Antonio Conte "no hay una fórmula secreta salvo tener constancia y seguir empujando".



"Me preocupa que el Chelsea nos pueda hacer peligro porque tiene una gran contra, tiene mucha velocidad con jugadores como Hazard, Willian,...", explicó el técnico azulgrana, quien, sin embargo, no dudó en afirmar que "percibo una oportunidad de continuar mañana".