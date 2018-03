David Silva acerca al Manchester City al título en la Premier League

Londres, Inglaterra

El Manchester City, líder indiscutible de la Premier League, se impuso este lunes en su visita al Stoke City (19º) por 2-0, gracias a un doblete del centrocampista español David Silva, que acerca un poco más a los Citizens al título.



El mediapunta de la Roja anotó en los minutos 10 y 50 de un partido que resultó fácil para los hombres de Pep Guardiola, que en ningún momento vieron peligrar su triunfo y que queda a solo tres triunfos para hacerse matemáticamente con el título.



El City acabó con un 76% de la posesión de la pelota y 17 disparos a portería frente a unos 'Potters' que volvieron a poner en evidencia que tendrán muchas dificultades para mantener la categoría.



"Estamos muy cerca. 81 son muchos puntos. Solo hemos perdido un partido y hoy hicimos una actuación muy sólida. Siempre es difícil ganar aquí, pero no encajamos ni permitimos que tuvieran ocasiones", declaró tras el partido Guardiola.



"Si jugamos como hoy, ganaremos la Premier League tarde o temprano", sentenció.



Además de la victoria, la buena noticia para el City fue la titularización, por primera vez en 2018, de Gabriel Jesus, una semana después de reaparecer tras una lesión de rodilla que sufrió a finales de diciembre.



La titularización del brasileño estuvo también motivada por la lesión del otro delantero del equipo, el argentino Sergio Agüero, que estará ausente de los terrenos de juego al menos dos semanas por unas molestias en una rodilla.



- Gabriel Jesus titular -

Guardiola también devolvió la titularidad a Raheem Sterling tras casi un mes de ausencia por lesión.



Precisamente, Gabriel Jesús y Sterling fueron protagonistas del primer tanto, con una apertura del brasileño a la derecha para el inglés y el centro de éste lo remató Silva en posición de delantero centro.



Los locales tuvieron un par de ocasiones para empatar antes de la pausa, pero el disparo del senegalés Papa Alioune Ndiaye se marchó rozando el palo (21) y después, el arquero brasileño del City Ederson reaccionó bien a un remate en contra de su compañero Kyle Walker, tratando de evitar un remate de un rival (37).



Nada más reanudarse el encuentro, Silva sentenció con un remate cruzado tras una pared con Gabriel Jesus (50).



El delantero centro brasileño no marcó pero intervino en los dos goles del su equipo.



Ese segundo gol echó por tierra cualquier intento del Stoke por tratar de igualar el encuentro y no se acercaron al arco de Ederson en toda la segunda parte.



En la clasificación, el City suma 81 puntos y mantiene sus diferencias con respecto a sus seguidores, Manchester United (65), Tottenham (61) y Liverpool (60), que se ha caído del podio provisional tras perder contra los Diablos Rojos.



Si el City derrota al Everton la próxima jornada, el 31 de marzo, podría festejar el título una semana después, el 7 de abril... ¡si vence en el derbi contra el United!