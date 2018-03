Rakitic y Coutinho abogan por el regreso de Neymar al Barcelona

Barcelona, España

El eco de que Neymar podría regresar al Barcelona ha tomado algo de fuerza y varios de los futbolistas azulgranas han expresado su deseo de que la estrella brasileña se ponga nuevamente la camisa culé.



"No me ha dicho nada, pero si es por mí, le abría ahora mismo la puerta. No sólo por la relación que tengo con él, sino por el tipo de jugador que es. Siempre pondría a Ney en mi equipo", dijo Iván Rakitic, volante crota del Barcelona.

Otro que dio el visto bueno fue Philippe Coutinho, quien no escondió su anhelo de tener de compañero en el equipo catalán a su compatriota.

"¿Neymar? Así es la vida. Pienso lo mismo que Rakitic. Ney es un jugador grandísimo; yo juego con él en la selección (de Brasil) y es un privilegio. Para mí, sería muy bueno que volviera; le abrimos la puerta, claro", dijo Coutinho.

Según Mundo Deportivo de España, el brasileño se arrepiente de haberse ido del Barça al PSG e hizo llegar al club azulgrana este sentimiento.

De acuerdo a MD, Ney echa de menos a sus ex compañeros y admite que se obcecó al querer alejarse de la sombra de Lionel Messi.

El medio español afirmó que el regreso del "10" brasileño al Barça no sería para el próximo verano, sino para el del año 2019.

Neymar fue comprado por el PSG por 222 millones de dólares y con ello se convirtió en el futbolista más caro de la historia.