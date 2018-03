Orden de arresto contra Salónica Ivan Savvidis, el propietario del PAOK que entró al campo con una pistola

Atenas, Grecia

La policía griega señaló este lunes que ha emitido una orden de arresto contra el propietario del PAOK Salónica Ivan Savvidis después de que el domingo invadiera el terreno de juego durante el partido contra el AEK de Atenas con un pistola en su cintura.



Aunque según los medios griegos Savvidis tiene una licencia de armas, la policía lo busca por entrar en el terreno de juego, señalaron fuentes de la investigación a la AFP.



Savvidis defendió este lunes su comportamiento. "Ivan no amenazó a nadie con una pistola", señaló su equipo de prensa en el diario Russia Sport Express.



"Lleva un arma porque tiene permiso para hacerlo. No está prohibido en Grecia", añadió.



El empresario greco-ruso entró en el terreno de juego con una pistola en la cintura y amenazó al colegiado Giorgos Kominos.



Justo antes el partido de la liga griega entre PAOK y AEK había sido suspendido debido a incidentes violentos en el terreno. El duelo fue detenido en el minuto 90 cuando un gol del defensa caboverdiano del PAOK, Fernando Varela, fue primero anulado por fuera de juego por el árbitro, lo que condujo a una fuerte protesta del equipo local, tras la cual el AEK dejó el terreno.



El AEK denunció que Savvidis entró al campo con la pistola en la cintura para amenazar a Kominios, al que además el director técnico eslovaco del club de Salónica, Lubos Michel, dijo "estás acabado", según el informe arbitral.



'Varias provocaciones'

Unas tres horas más tarde Kominos cambió su decisión concediendo el gol al PAOK lo que le permitiría hacerse con la primera plaza delante del AEK si esta hipotética victoria por 1-0 fuera acordada.



Kominos no pudo convencer a los jugadores del AEK de regresar al terreno al temer por su seguridad.



El equipo de prensa de Savvidis insistió este lunes en la defensa de su comportamiento: "El PAOK está en el grupo de cabeza de la SuperLiga y tiene claras opciones de ganar el título. Esto ha supuesto varias provocaciones contra el club. Savvidis se permitió algunas emociones pero insistimos en que no amenazó a nadie con una pistola".



Los medios griegos informaron este lunes que el gobierno del país está considerando seriamente suspender la SuperLiga griega. El viceministro de Deportes y Cultura Giorgos Vasiliadis tiene previsto reunirse con el primer ministro Alexis Tsipras y a continuación se anunciarán medidas.



"No es necesario hablar, tenemos que tomar medidas duras", señaló el ministro del Interior Panos Skourletis a la Atenas News Agency.



"Las escenas que hemos visto hacen daño al fútbol griega. Cualquiera que vaya al campo con una pistola supone una provocación inaceptable", añadió.