El Atlético golea al Celta y mantiene sus esperanzas ligueras

Madrid, España

El Atlético de Madrid goleó 3-0 al Celta (9º) este domingo en la 28ª jornada de la Liga española, manteniendo el ritmo del líder el Barcelona, vencedor del Málaga 2-0 el sábado.



El francés Antoine Griezmann (44), Víctor Machín 'Vitolo' (56) y el argentino Ángel Correa (63) marcaron los tantos.



La victoria permite a los rojiblancos seguir a ocho puntos del Barça y mantener su pequeña esperanza de alcanzar al líder liguero cuando faltan 30 por disputarse.



El Atlético salió dispuesto a llevarse el partido ante un Celta, que sufrió para sacar el balón controlado desde su campo y que con esta derrota, perdió la ocasión de dormir a las puertas de los puestos europeos.



Los locales tuvieron el control del balón frente a un equipo gallego que cuando tenía el esférico no lograba encontrar resquicios en la defensa local.



A la media hora, Diego Godín avisó con un cabezazo que se fue fuera lamiendo el palo (29), pero habría que esperar casi al descanso para ver el primer gol.



- Griezmann abre la lata -

Griezmann cazó un balón en el segundo palo, para recortar a un defensa y soltar un tiro que se coló por la escuadra más alejada (44).



El francés acumula ya 16 tantos en la Liga española igualando con el delantero 'celtiña' Iago Aspas en la cuarta posición de la tabla de goleadores del campeonato.



Tras la pausa, el Celta vivió su mejores momentos y, a punto estuvo de igualar con un remate del turco Emre Mor en boca de gol que rebotó el palo izquierdo de Jan Oblak (55).



Un minuto después de la oportunidad visitante, Griezmann metió un balón filtrado en el área del Celta para que Vitolo picara el balón por encima de la salida de Rubén (56).



El tanto trajo tranquilidad al equipo rojiblanco, que pronto amplió su cuenta cuando Ángel Correa, que había entrado al campo por Vitolo (58), hizo el 3-0 con un disparo cruzado (63).



Pese a su amplia ventaja, el Atlético no se cerró atrás sino que siguió buscando el cuarto tanto, aunque la marcador ya no se movería.



La victoria permite al Atlético consolidarse en su segunda posición, con siete puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que el sábado había ganado 2-1 en el campo del Eibar.



- La Real Sociedad cae en Cornellá -

Antes, en el primer partido del día, el Espanyol ganó 2-1 a la Real Sociedad, un resultado que mantiene a ambos equipos en el medio de la tabla, aunque el equipo catalán arrebato el 12º puesto a los vascos, que son ahora decimoterceros.



El brasileño de la Real Willian José aprovechó una caída de Duarte en la salida de balón, para arrebatarle el esférico y ganar el mano a mano a Pau López haciendo el 1-0 (41), pero tras el descanso, el Espanyol dio un paso adelante en busca del empate.



Después de un disparo de Baptistao que sacó un defensa en la línea de gol, Esteban Granero metió un centro al área que remató a la media vuelta el brasileño para hacer el empate (51).



Baptistao pasaría después en profundidad un balón a Gerard Moreno, que sería derribado por el portero Miguel Angel Moyá en el área en una acción sancionada con penal.



Moreno falló la pena máxima, pero se corrigió recuperando el rechace del portero para hacer el 2-1 definitivo (71).

