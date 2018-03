Pubalgia: la razón por la que Marcelo Canales no aparece en el once de Olimpia

TEGUCIGALPA, Honduras - Después de tantas dudas de la ausencia de Marcelo Canales y Óscar Salas en las convocatorias del técnico Carlos Restrepo, el propio estratega salió al paso y aclaró las situación que vive cada uno de ellos.



Lo que si sorprendió es el tema de Marcelo Canales, quien luego de tanto tiempo en la filas del equipo merengue y no sumar tantos minutos, el jugador ahora sufre otro problemas que lo mantendrá alejado.



"Lo de Canales no es algo nuevo, es algo que estaba desde que antes que yo llegara, a él le ha molestado un poquito un tema de pubalgia, que lógicamente en estos días cuando estuvo participando se le agudizó un poco", explicó el técnico Carlos Restrepo.



Y es que la duda en el cuerpo técnico es la gravedad que pueda tener el jugador. "Está con el temor que de pronto sea crónico, pero eso no lo determino yo, sino los médicos y de acuerdo a eso vamos a esperar una recuperación o cual es el tratamiento que debe de seguir el jugador".



Otro de los jugadores que la afición se pregunta de su ausencia es Óscar Salas. "Presenta una lesión pequeña, igual a la de Jaime Córdoba, pero se va tratar. Carlos (Suazo) va estar al frente de esto para tratarlo de sacar y pueda estar en disposición", dijo Restrepo.



Ya en cuanto al tema de las decisiones de sus no convocatorias en su momento. "Lo otro ya es disposición mía, en lo referente al equipo, lo que estemos necesitando y si pueden estar o no", finalizó.