TEGUCIGALPA, Honduras - Pasadas once fechas del torneo Clausura y la Liga de Campeones, el argentino Germán Mayenfish acepta que está en deuda con el club. De un gran potencial futbolístico en el dribling y la conducción, por ahora la carrera la pierde ante el Chino Discua y el Colocho Martínez quiénes gozan de la titularidad producto de un alto rendimiento.



Mayenfish, cuestionado por muchos y acusado de no haberse adaptado aún, declaró este viernes que "Estoy entrenando el doble. Creo que me falta tranquilidad aunque estoy con la mente fría", dijo.



El zurdo no lo niega, siente las miradas sobre él. "Creo que me está costando un poco pero con sacrificio voy a sacar esto adelante, me siento en deuda de mí mismo, más que nada porque no era lo que esperaba", siguió diciendo.



El entrenador Diego Vazquez, quien lo trajo esta temporada desde Argentina, lo defendió así. "Aquí se confunden, no es la época mía cuando yo atajaba que los extranjeros ganaban tres veces más que los locales. Hay extranjeros que ganan menos que los jugadores nacionales. No es porque sea extranjero es que tiene que jugar. Germán me gustó mucho en el partido que tuvimos en EEUU ante Toros de la USL y no tengo queja, se tiene que adaptar. Recordá que vino a un equipo que ya está armado y no es fácil" agregó.





¿Es Mayenfish el jugador que Motagua esperaba?