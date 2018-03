Motagua con cuatro bajas ante el España y a una prueba de fuego en Choluteca

TEGUCIGALPA, Honduras - Sin sus contenciones de garra y con la necesidad de seguir en el top, Motagua viajó a Choluteca este viernes para hacerle frente al Real España este sábado a las 7:00 pm en el Emilio Williams.



Reiniery Mayorquín y Héctor Castellanos no están disponibles en el plantel invicto de la Barbie Vazquez, quien prepara a Marcelo Santos y Jean Baptiste para ser los péndulos del dinámico medio campo del Ciclón Azul.



Por acumulación de amarillas no estará Reinieri Mayorquin, Omar Elvir tampoco hizo el viaje por la lesión qu sufrió el pasado miércoles contra la Lobos de la UPN.



Otra pieza que no entró en lista es el defensa Henry Figueroa, este por decisión técnica de Diego Vázquez, además de la ausencia de Héctor Castellanos quien sigue recuperándose de una contractura.



Pero no todo son malas noticias, Félix Crisanto ya se recuperó e hizo el viaje, además del argentino Germán Mayenfisch quien volvió a la convocatoria.

Los que viajaron a Choluteca

Jonathan Rougier

Harold Fonseca

Félix Crisanto

Juan Pablo Montes

Marcelo Pereira

Denil Maldonado

Wilmer Crisanto

Kevin López

Carlos Discua

Marcelo Santos

Walter Martínez

Jack Janbaptiste

Germán Mayenfisch

Klifox Bernárdez

Cristopher Meléndez

Erick Andino

Rubilio Castillo

Javier Estupiñán