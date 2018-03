Sepp Blatter piensa que la duración judicial de su caso es "un poco larga"

Zúrich, Suiza

Sepp Blatter se impacienta. Involucrado en un proceso penal desde 2015 por "gestión desleal", por el pago controvertido de 1,8 millones de euros a Michel Platini, el expresidente de la FIFA querría que "se termine", explicó este jueves.



Los abogados de las dos partes fueron convocados hace dos semanas por la justicia suiza en Berna, en el marco de este asunto, explicó Sepp Blatter en Zúrich ante diversos medios de comunicación, entre ellos la AFP.



Según el antiguo patrón de la FIFA "nada" ha pasado desde septiembre de 2015, fecha de la apertura de un proceso en su contra por "gestión desleal", añadiendo que: "es un poco largo".



Según Blatter, las comparecencias de los dos abogados están ligadas al hecho de que Platini, suspendido por los mismos hechos, acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.



"Ahora Platini ha acudido al Tribuna Europeo de Derechos Humanos. Hace dos semanas, la justicia suiza escuchó al grupo de Platini en Berna. Mi abogado estaba también presente y demostró de nuevo que el pago a Platini fue hecho correctamente", explicó Blatter.

El suizo, presidente de la FIFA de 1998 a 2015, dejó su puesto en plena ola de escándalos en 2015.



Blatter, que cumplirá 82 años dentro de dos días, fue después suspendido 6 años (8 años en primera instancia antes de apelación) por la justicia interna de la FIFA por un pago controvertido de dos millones de francos suizos (1,8 millones de euros), a su antiguo amigo y aliado Michel Platini. La justicia suiza también abrió en septiembre de 2015 un expediente contra él por "gestión desleal".



Platini había acudido al Tribunal Federal Suizo (en vano) para contestar su suspensión de cuatro años, lo que no hizo Blatter. El francés ha girado hacia el Tribuna Europeo de Derechos Humano de Estrasburgo.



"Me gustaría que terminase. Si el caso está cerrado ante la justicia suiza, no hay razón para que haya un caso en la FIFA. Lo que quiero hacer es trabajar del lado de la justicia suiza, pero también ver los argumentos necesarios para obtener una casación de la decisión de la comisión de ética", indicó el suizo.