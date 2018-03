"Ciao Asto", Florencia dice adiós al futbolista Davide Astori

Florencia, Italia

Florencia rindió este jueves un último homenaje a Davide Astori, capitán de la Fiorentina fallecido en la noche del sábado al domingo, en un emotivo funeral al que asistieron miles de personas delante de la Basílica Santa Croce.



Al lado de la familia y los amigos de Astori, muerto cuando dormía, a sus 31 años, se juntaron grandes nombres del fútbol italiano de ayer (Baresi, Totti, Van Basten, Zanetti) y hoy (Buffon, Chiellini, Nainggolan, Candreva), a partir de las 10h00 locales en la Basílica, uno de los símbolos de la ciudad toscana.



Y en la explanada se arremolinaron varios miles de personas, aficionados de la Fiorentina o no, pero todas muy emocionadas, que se acercaron para rendir homenaje al exdefensa, que será enterrado cerca de Bérgamo (norte), de donde era originario y donde todavía viven sus padres.



En los balcones del palacio aparecían la pancartas "Orgullo de Florencia", "Gracias por todo lo que nos has dado" o "Ciao Capitano".



El centrocampista croata Milan Badelj, segundo capitán de los "Viola", tomó la palabra para hablar de un jugador "simple, directo y pragmático, pero no como los otros".



"Tus padres no fallaron en nada contigo, Davide. Eres el hijo y el hermano que todos querrían tener. Eras el fútbol, el de los niños. Y todos los que quedan tendrán el deber de contar a tu princesa Vittoria quién era Davide, un hombre con una H mayúscula", dijo Badelj en referencia a la hija de Astori, de dos años.



En la salida del cortejo, tras la misa, la Piazza di Santa Croce se transformó en una tribuna del estadio Artemio Franchi. Los aplausos comenzaron, las bufandas se levantaron, las banderas fueron enarboladas y las bengalas violetas fueron encendidas.



Y los 'tifosi' cantaron "Oh Fiorentina", el himno del club, y después "Un capitano, c'e solo un capitano!(Un capitán, solo hay un único capitán) y Astori se marchó en ese ambiente futbolístico.