Presidente del PSG lamenta que su equipo "no hizo lo que debía" contra el Real Madrid

París, Francia

El presidente del París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, lamentó que su equipo "no hizo lo que tenía que hacer" para eliminar al Real Madrid, tras perder 2-1 contra el equipo español y quedar eliminado en octavos de la Liga de Campeones.



"Estamos muy decepcionados con el resultado. Antes del partido creíamos (en poder remontar el 3-1 de la ida), pero ellos marcan el primer gol y después hay la roja a (Marco) Verratti que mata el partido", explicó el dirigente catarí a las cámaras de BeIN Sports.



"Sabemos que el Real Madrid tiene experiencia, pero no hemos hecho lo que debíamos para ganar", añadió el presidente, que no quiso valorar el futuro del entrenador español Unai Emery.



"El trabajo del entrenador no quiero criticarlo aquí. Vamos a hablar con los jugadores. Hoy no supimos reaccionar. Estamos muy decepcionados, enojados. Vamos a calmarnos y después veremos qué hacemos", concluyó.