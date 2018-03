Conocé el lugar donde Olimpia construirá su sede

Tegucigalpa, Honduras



Olimpia retomó la intención de construir su sede y la dirigencia alba ya comenzó a realizar los movimientos para empezar a convertir en realidad el sueño de tener su cueva.



El terreno consta de unas siete manzanas aproximadamente y está ubicado a unos cinco kilómetros del desvío del Anillo Periférico que conduce a Ciudad Mateo. El lugar colinda con el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa).



Los Leones ya hicieron la solicitud de la licencia ambiental para trabajar en el terreno. Hasta ahora, no se han comenzado los trabajos en el sector, pero hace unos días el vicepresidente deportivo de Olimpia, Osman Madrid, llegó junto a un ingeniero para inspeccionar el local.



El terreno tiene una superficie parcialmente pareja y parece apto para la construcción de canchas de fútbol.



"Estamos trabajando, no queremos hacer uf (bulla) porque aquí hay mucha gente que al club lo mira con ojos de odio y no queremos dar información al respecto porque es mejor tranquilo. Cuando tengamos la información, se la vamos a dar a la prensa", dijo Osman Madrid.

El dirigente albo explicó que "vamos a ver, queremos hacerlo, hace 18 años estamos luchando, pero hay gente que se empecina; ahorita pusieron trabas algunos dirigentes de otros clubes. El Olimpia siempre compite en la cancha y compite afuera con todas esas cosas".