Guardiola: "No estamos al mismo nivel del Barcelona"

Manchester, Inglaterra



Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, habló del presente de su equipo y lo comparó con los

grandes de Europa. El extécnico del Barça tiene al City con el título de la Premier League prácticamente asegurado y virtualmente clasificado a los cuartos de la Champions League, pero el estratega cree que no son los mejores del mundo.



Nivel del Manchester City. No estamos al mismo nivel del Barcelona. Porque son jugadores muy diferentes, estos jugadores no han ganado tanto como ellos, tenemos que conseguir más títulos. No es bueno para nosotros compararnos con ellos porque dominaron la última década con distintos jugadores y entrenadores. Nosotros acabamos de ganar nuestro primer título. Para igualarnos a este tipo de equipos tenemos que estar ahí durante muchos años.



Ventaja sobre Basilea. Empezamos un partido con 4-0 de ventaja, pero tenemos que seguir concentrados. Ese es nuestro objetivo. En la Champions League siempre son partidos especiales. En fútbol puede pasar de todo. Puede haber una expulsión, pueden marcar dos goles rápido...



Buena situación del club. Estamos muy cerca de ganar la Premier League, no voy a usar una falsa humildad. Nos faltan cuatro partidos. Estamos casi en los cuartos de final y casi hemos ganado la Premier. Pero sólo casi. Eso es lo que les digo a todos.



Experiencia. Solo es la segunda vez que el City llega a los cuartos de final en su historia. No tenemos un legado detrás de nosotros. El Real Madrid antes de la ida contra el PSG parecía que no iba a ganar nada. Y vencieron por 3-1. Es el Real Madrid. La Champions es una competición diferente.