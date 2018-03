Mánchester United remonta contra Crystal Palace y recupera segundo puesto

Londres, Inglaterra

El Mánchester United recuperó el segundo puesto de la Premier League tras remontar el partido contra el Crystal Palace (18º) gracias a un gol en el descuento del serbio Nemanja Matic, este lunes en el cierre de la 29ª jornada de la liga inglesa.



El Crystal Palace, que lucha por mantener la categoría, se colocó con 2-0 a favor al inicio del segundo tiempo, con goles de Andros Townsend (11) y del holandés Patrick van Aanholt (48).



El equipo de José Mourinho reaccionó y logró empatar con tantos de Chris Smalling (55) y del belga Romelu Lukaku (76), antes de que Matic lograse el tercero con un disparo desde fuera del área (90+1).



"Ha sido un partido fantástico. Fue difícil para mí porque mi equipo cometió muchos errores, pero hemos jugado un fútbol de mucha calidad en el segundo periodo", comentó Mourinho tras el partido.



El técnico portugués insistió pese al triunfo que su equipo "cometió muchos errores y no me gusta que pierda la organización de esta manera".



"No puedo decir ni la mitad de cosas que he dicho a mis jugadores en el descanso porque habría muchos 'beeps' en la televisión", bromeó el técnico.



Con este triunfo, el United suma 62 puntos, dos más que el Liverpool, que el sábado se colocó segundo provisionalmente tras derrotar por 2-0 al Newcastle (16º).



La diferencia con respecto al líder City se mantiene en 16 puntos.



Pese a la victoria, el United rozó la catástrofe ante un equipo de la zona baja que puso en muchos problemas a los mancunianos, faltos de acierto en muchas fases del partido.



No obstante, la manera como se ha producido la victoria dará confianza a un United que en la próxima semana se jugará buena parte de la temporada: el próximo sábado recibirá al Liverpool en partido clave para el podio y dentro de una semana será el Sevilla el que visite Old Trafford con el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones en juego (0-0 en la ida).



- Reacción tras la pausa -

La primera parte del United fue lamentable, a imagen de lo ofrecido por el francés Paul Pogba, autor de algunos pases que se perdieron por metros.



Townsend adelantó a los 'Eagles' con un disparo desde la frontal que se coló tras tocar en un defensa (11).



El United tocó fondo al inicio del segundo periodo: Matic cometió una falta en el centro del campo y ante la pasividad de la defensa mancuniana, Benteke sacó rápido para Van Aanholt y el lateral neerlandés se plantó ante David de Gea y le batió de disparo colocado al palo (48).



Un centro del ecuatoriano Antonio Valencia permitió a Smalling cabecear la pelota a la red en la primera jugada peligrosa del United en todo el partido (55).



La fortuna se alineó también con el United, que empató con un remate de Lukaku en una pelota que le cayó a sus pies después de que un disparo del chileno Alexis Sánchez tocase en un defensa y se estrellase en el larguero (76).



Los 'Red Devils' tuvieron que esperar al descuento para certificar el triunfo, con el gol de Matic, que permite a los de Mourinho conservar el segundo puesto.

