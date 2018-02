Para Neymar, su prioridad es el Mundial de Rusia que inicia en junio

París, Francia

Las declaraciones de su padre y la visita del médico de la selección brasileña lo atestiguan: Neymar, baja de seis a ocho semanas según su entorno, habría optado por no tomar riesgos con el París Saint-Germain para brillar en el Mundial de Rusia (14 junio-15 julio).



En Brasil no se habla de otra cosa. El objetivo claro es ganar un sexto Mundial con 'Ney' como designado heredero de 'O Rei' Pelé. "¡Todo Brasil espera que te recuperes de esta lesión tan rápido como la última vez. Tenemos una Copa del Mundo que ganar, así que mejórate pronto!", escribió O Rei en su cuenta oficial de Twitter, en un mensaje publicado en inglés y portugués.



Durante 'su' Mundial, en Brasil-2014, la Seleçao vivió una pesadilla: lesionado en cuartos, Neymar tuvo que dejar el equipo, que fue barrido en semifinales por Alemania.

El país Auriverde no quiere volver a pasar por algo así. El París SG, que se gastó una cifra récord de 222 millones de euros para hacerse con sus servicios este verano (boreal), asume, a juzgar por las palabras de su padre, que no podrá contar con su estrella de cara al duelo de vuelta de los octavos de 'Champions' ante el Real Madrid, el martes en el Parque de los Príncipes (3-1 en la ida).



"Todo lo que debemos hacer es no causarle una nueva fractura en el futuro que podría perjudicarle", indicó el padre de Ney, que también ejerce como su asesor, en una intervención telefónica en la cadena ESPN Brasil el martes.



Mantener la calma

"El PSG ya sabe que no va a contar con Neymar en los próximos partidos, que no va a contar con Neymar por seis semanas como mínimo, porque ese tratamiento durará de seis a ocho semanas. Eso ya está definido, independientemente de (si hay) cirugía o no", afirmó el padre del atacante al programa Bate Bola na Veia.

Por parte de la selección brasileña es su principal preocupación. El médico de la Seleçao Rodrigo Lasmar abandonó un seminario sobre el Mundial, organizado por la FIFA en Sochi (Rusia), para acudir con carácter inmediato a París a ver al jugador.



El doctor aseguró con tono conciliador a la cadena Sportv, que la decisión sobre una eventual operación sería tomada por el PSG y por el propio delantero, sin la injerencia de la federación brasileña (CBF).

"Lo que sabemos por el momento es que hay una entorsis y una posible fractura. Se realizarán exámenes complementarios. Hay que guardar la calma por el momento", comentó el galeno brasileño.



Si uno fuerza, recae

Por el momento, el PSG se limitó a comunicar un "esguince" en el tobillo derecho y la "fisura" del quinto metatarsiano del astro, producidos brasileño durante la victoria del domingo contra el Marsella (3-0) en la Ligue 1.

Según el portal brasileño Uol, el entorno de Neymar optó por una operación, en Brasil, para que el jugador tenga más opciones de estar en plenas condiciones para el Mundial-2018.

Esa eventualidad no fue confirmada por su padre en la televisión, aunque se mostró favorable a un paso por el quirófano, como "mejor modo de curarse".



Las palabras de Neymar Senior contradicen en todo caso las declaraciones de Unai Emery, entrenador del PSG, quien el martes a mediodía lanzó que había "una pequeña opción" de que el exjugador del Barça juegue ante el Real Madrid.

"Nunca es bueno fijar un partido (como el que enfrentará al Real Madrid) como objetivo para el regreso. Es cuando uno fuerza cuando uno recae", aconsejó su compatriota Filipe Luis, defensa del Atlético de Madrid, este miércoles en el periódico L'Equipe.