Olimpia viajó a Estados Unidos en busca de su pase a cuartos de final

Tegucigalpa, Honduras

Ilusionados con el desafío que les espera, la delegación del equipo merengue Olimpia partió este día a Estados Unidos para enfrentar este duelo ante New York Red Bulls.



El cuadro merengue que comanda Carlos Restrepo tuvo que hacer modificaciones en su listado de jugadores convocados para este viaje ante las bajas de Bryan Moya, Jonathan Paz y Dabirson Castillo, todos ellos por problemas en sus visados.



Ante este panorama, el timonel colombiano tuvo que echar mano de las alternativas que le quedaba. En la zona defensa se pudo observar la presencia de José García, Elvin Casildo y Ever Alvarado.



Mientras que los posibles sustitutos de Bryan Moya sería: Carlos Will Mejía o Alejandro Reyes, esto dicho por el técnico Carlos Restrepo. Pero también en esta posición viajó Jorge Álvarez.



El Olimpia tiene previsto realizar mañana a las 6:00 de la tarde realizar el reconocimiento del estadio Red Bull Arena. Su regreso a Honduras está previsto para el viernes en horas del mediodía.

