Olimpia pierde tres piezas claves contra NY Red Bulls

Olimpia no solo tiene una cita con la historia, sino que deberá superar un rival de la MLS, desafío en el que no ha podido tener éxito en los duelos en que ha enfrentado equipos de esta liga.



Ante un panorama oscuro, el Olimpia deberá además enfrentar el duro NY Red Bulls con ciertas bajas en su plantel. Bryan Moya, Jonathan Paz y Dabirson Castillo no podrán hacer el viaje a Estados Unidos por tema de visado.



Sin duda alguna que el equipo de Carlos Restrepo podría sufrir en este duelo la ausencia de dos de sus piezas claves. Bryan Moya se ha convertido en el motor de la mediacancha de los blancos. Mientras, Jonathan Paz es el brazo derecho de Johnny Palacios en la defensa.



Buscan alternativas

Ante las tres bajas, el timonel de los merengues podría echar mano de otros futbolistas que esperan una oportunidad.



En la zona baja el indicado para tomar el cupo de Jonathan Paz sería el argentino Nicolás del Grecco, quien no viajó a Costa Rica por problemas de dengue.



Del Grecco está completamente recuperado y listo para afrontar el desafío.

En cuanto a la variante por Bryan Moya, en el Olimpia hay más alternativas interesantes: Óscar Salas, Carlos Will Mejía, Marcelo Canales o Alejandro Reyes.



Carlos Restrepo se inclina por Canales o Will Mejía, quienes han tenido oportunidad de jugar en la Liga.

Los merengues del Olimpia realizaron ayer su último entrenamiento en suelo catracho y hoy por la mañana se trasladan a New York para encarar este compromiso ante el Red Bulls mañana. En la noche reconocerán el engramillado del Red Bull Arena. Los Albos esperan tomar todas las precauciones del caso ya que les espera una cancha húmeda y un rival que está dispuesto a ganar y sellar la clasificación.