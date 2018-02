Buffon estaría en el amistoso de Italia ante Argentina

Roma, Italia

La carrera internacional de Gianluigi Buffon quizás no ha terminado.



El técnico interino de Italia Luigi Di Biagio cree haber convencido al arquero de 40 años de edad para actuar en los amistosos ante Argentina e Inglaterra el mes próximo.



"Un jugador como él no puede despedirse tras esa derrota ante Suecia”, dijo Di Biagio el lunes en un entrenamiento con juveniles en Florencia, refiriéndose a la derrota en el repechaje del Mundial en noviembre pasado.



Buffon anunció su retiro de la selección tras esa derrota, que marcó su partido número 175 con la selección.

“Yo le propuse que estuviera en dos o tres partidos y luego tomar una decisión más adelante. Así es que Gigi probablemente esté en los compromisos de marzo”, dijo Di Biagio.



Di Biagio agregó que el veterano zaguero Giorgio Chiellini seguirá en la selección, luego que también había anunciado su retiro. Pero Di Biagio no quiso adelantar si es posible convocar al polémico delantero Mario Balotelli.



A comienzos de este mes, Di Biagio pasó de dirigir a la selección Sub21 a la mayor para los amistosos de marzo. Podría seguir para los amistosos ante Francia y Holanda en junio.



Roberto Mancini, Carlo Ancelotti y Claudio Ranieri se destacan entre los considerados para dirigir a Italia a tiempo completo — al igual que Di Biagio, dependiendo de los resultados en marzo.



Italia enfrentará a Argentina en Manchester, Inglaterra, el 23 de marzo, y luego lo hará ante Inglaterra, cuatro días después, en Londres.



Si Buffon decide continuar con los Azzurri, podría tener un posible partido de despedida el 4 de junio en el amistoso contra Holanda. Ese partido se disputará en el Allianz Stadium en Turín, la cancha de su club, Juventus.

Aún no se sabe si Buffon estará una temporada más con Juventus.

Gianluigi Donnarumma, el arquero de 19 años del Milan, se perfila como el sucesor de Buffon en la selección.