El tobillo de Neymar amenaza con torcer la temporada del PSG

París, Francia

¿Y si la temporada del PSG dio un giro definitivo a algunos minutos del final del 'Clásico' del domingo ante el Marsella? La confirmación de que Neymar sufre un "esguince" en el tobillo derecho y la "fisura del quinto metatarsiano" pone en peligro su participación en la vuelta de los octavos de la Champions contra el Real Madrid.



El equipo parisino confirmó el lunes por la noche la lesión de Neymar tras someterse a una ecografía y un escáner.

Vea: FOTOS: Así sufrió la lesión de tobillo Neymar ante Marsella



Tras confirmarse las dos lesiones que sufre el astro brasileño, todo el mundo se hace la misma pregunta: ¿Estará disponible el 6 de marzo para el intento de remontada ante el Real Madrid (derrota por 3-1 en la ida)?



En Twitter, varios periodistas brasileños, entre ellos Marcelo Bechler, el primero que anunció la marcha de Neymar del Barcelona al París SG, dio por hecho que el jugador se perderá el duelo contra el Real Madrid y el amistoso de Brasil dentro de un mes contra Alemania.



"En 2014, Neymar tuvo el mismo problema en la final de la Copa del Rey. Volvió a jugar después de 23 días", recordó Bechler.



Lágrimas y optimismo forzado

Su retirada en camilla en el partido contra el Marsella el domingo disparó las alarmas en el PSG. Solo había que ver la mirada preocupada del presidente del PSG Nasser, Al-Khelaïfi, en el minuto 80, cuando Neymar cayó fulminado tras doblarse el tobillo derecho en una acción sencilla ante el defensa marsellés Bouna Sarr.



El jugador fichado del Barcelona por 222 millones de euros inmediatamente hizo gestos de dolor, antes de salir en camilla con las manos en la cara mientras lloraba.



"Yo he jugado el balón, no fui con la intención de hacerle daño, al contrario", comentó Sarr en zona mixta.



Pero la mala noticia para el PSG no llegó sola, ya que el club parisino anunció también que su central brasileño Marquinhos sufre "una lesión muscular de grado 1 del cuádriceps izquierdo".



El martes Unai Emery ofrecerá la rueda de prensa previa al partido de la Coupe (curiosamente también contra el Marsella) y en ella el técnico podría ofrecer más detalles sobre el periodo de ausencia de los dos jugadores.



Emery dispone de efectivos para el centro de la defensa, como el capitán Thiago Silva (ausente en Madrid por decisión técnica) y el joven Presnel Kimpembe, por lo que es más preocupante la posible ausencia de Neymar.



No porque el PSG no cuente con potencial ofensivo suficiente (el argentino Ángel Di María sería el sustituto natural del brasileño), sino porque Neymar es el líder de este equipo y el más capacitado para decidir por sí mismo una eliminatoria de este tipo.



Goles y capacidad de liderazgo

En París no han olvidado la famosa remontada del Barcelona el año pasado, cuando ganó por 6-1 en el Camp Nou, superando el 4-0 logrado por el PSG en su campo.



Aquel día, el líder de la remontada azulgrana no fue Lionel Messi... sino Neymar, con dos goles y la asistencia del sexto y definitivo tanto marcado por Sergi Roberto en el descuento.



Este lunes el brasileño publicó una fotografía en las redes sociales en la que se veía su pie, vendado y con una férula, y se leía: '8:10 Terminado por hoy'.



A pesar de todo el ruido que le rodea, Neymar ha marcado 19 goles y ha ofrecido 13 asistencias en el campeonato, además de 6 tantos en 7 partidos de la Liga de Campeones.



"Ojalá que pueda estar en este partido. Yo nunca voy a desear a un jugador rival que no esté por una lesión", señaló este lunes en rueda de prensa el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane.



Neymar tiene 9 días para recuperar su tobillo y estar en condiciones de liderar al PSG en la remontada ante el Real Madrid.



Aunque también puede pesar en su decisión de forzar o no el hecho de que apenas dentro de cuatro meses comienza el Mundial de Rusia y cualquier complicación o agravamiento de la lesión podría dejar a la Seleçao sin su estrella.