¿Es víctima el Bayern Múnich del debilitamiento de la Bundesliga?

Berlín, Alemania

El debilitamiento progresivo de la Bundesliga, tema caliente en el fútbol alemán, afecta también a su club de referencia, el Bayern Múnich, que no encuentra rivales de su talla para preparar las citas europeas del máximo nivel.



"Desde ahora hasta abril al Bayern le van a falta desafíos", señaló este lunes la revista especializada Kicker:

"¿Cómo mantener la presión en el grupo? No es fácil porque el sexto título de campeón consecutivo está casi en el bolsillo y no hay ninguna semana con dos partidos en marzo, a excepción del partido de vuelta en Estambul (contra el Besiktas)", una formalidad tras ganar 5-0 en la ida de octavos de Champions.



Este sábado el Bayern Múnich concedió un empate sin goles en su estadio ante el Hertha Berlín. Sin ninguna consecuencia, porque los bávaros cuentan 19 puntos de ventaja sobre el primer perseguidor, el Borussia Dortmund, antes de esta 24ª jornada.



"Cuando tenemos un margen así, nos falta un poco de mordiente. Esta ventaja enorme es un problema para la Bundesliga pero también para el Bayern", declaró el antiguo jugador del club Dieter Hoeness, hermano del presidente Uli Hoeness.

Según pasan las temporadas, la diferencia parece mayor entre el 'Rekordmeister' y el resto de equipos. Este año el gigante bávaro es el único club alemán en octavos de la Champions. Borussia Dortmund y Leipzig no superaron la fase de grupos y ahora juegan en la Europa League.



El Hoffenheim, cuarto la pasada temporada, cayó en la ronda preliminar ante el Liverpool. Luego fue eliminado en la fase de grupos de la Europa League.



'Vamos directos contra la pared'

"Lo que hemos vivido en las competiciones europeas solo es el comienzo. Vamos directos contra la pared", señaló el antiguo internacional Mehmet Scholl, ahora comentarista de televisión conocido por su franqueza, que se pregunta sobre la formación de los jóvenes en el país.



En parte, el propio Bayern Múnich es el responsable de la caída del nivel en la Bundesliga. Desde hace solo un año cinco nuevos internacionales (Rudy, Süle, Wagner, Goretzka y Gnabry, actualmente cedido al Hoffenheim) han sido fichados por la entidad.



Y ese ha sido su 'modus operandi' en los últimos años; quitar a sus rivales sus mejores elemento temporada tras temporada.



En la gestión económica hay que buscar la raíz de la crisis. Con sus reglas de gestión estricta, la Bundesliga ha perdido el contacto con los gigantes europeos, en algunos casos financiados por oligarcas rusos, inversores chinos, estadounidenses o del Medio Oriente.



El Bourssia Dortmund ha perdido en los últimos seis meses a sus dos mejores atacantes; Ousmane Dembelé, fichado por el Barcelona por 105 millones de euros, y Pierre-Emerick Aubameyang, que en enero se fue al Arsenal por 64 millones.



Al mismo tiempo el fichaje más alto de la Bundesliga fue el francés Corentin Tolisso, que llegó al Bayern procedente del Lyon por 47,5 millones de euros.



Fuera de Múnich, el traspaso más alto fue la llegada del ucraniano Andriy Yarmolenko al Dortmund, procedente del Dinamo Kiev por 25 millones de euros. Muy lejos de los desembolsos del París SG, del campeonato español y, sobre todo, de la Premier League.



Apertura a las inversiones

"Esto debe ser una señal de alarma, vemos a los grandes clubes ingleses enviar a sus jugadores a la Bundesliga porque no tienen plaza en la Premier League", señaló el antiguo seleccionador Berti Vogts.



"Reece Oxford no jugaba en el West Ham, y en el Borussia Mönchengladbach es titular indiscutible. El Chelsea ha cedido a Batshuayi al Dortmund, y de golpe se convierte en una de las estrellas del campeonato", añadió.



Para intentar revertir esta tendencia la Liga Alemana (DFL) afronta una 'minirevolución' desmantelando de aquí a final de año la hasta ahora intocable regla del '50+1', que prohibía a un inversor adquirir más de la mitad de la parte de un club profesional.



"Si queremos ser competitivos, hace falta hasta un cierto punto aceptar las reglas del juego económico", señaló el presidente de la DFL Christian Seifert, que sueña con crear en la Bundesliga una élite de varios clubes capaces de competir en Europa a largo recorrido.