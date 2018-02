Pedro Atala: "no podemos crear superhéroes..."

Fredy Posadas

Tegucigalpa, Honduras

Pedro Atala cree que Motagua puede dar la sorpresa en el Estadio Caliente de México, donde mañana el Mimado juega la vuelta de los octavos de final de la Concachampions contra el local Xolos de Tijuana.

El presidente del Ciclón espera que el plantel de Diego Vazquez realice un papel decoroso, como lo hizo el miércoles en Edimburg, Texas...

¿Cómo ve la serie ante Xolos de Tijuana, Pedro?

Difícil porque Xolos es un equipo con muchos recursos futbolísticos y económicos.

En Edimburg fue un partido duro y para mañana en Tijuana esperamos estar concentrados al cien por ciento y hacer un juego inteligente para buscar la clasificación.

¿Por qué se jugó en Texas y no en otra ciudad?

Porque es una ciudad futbolera. Los organizadores del encuentro conocen bien la zona y nos dijeron que podían llenar el estadio y sacar algo de dinero para la taquilla; el sábado jugamos contra Toros de la USL para recuperarnos en el orden económico.

¿No le parece que al jugar en EE UU entregaron la localidad?

Es que nosotros no solicitamos jugar afuera de Honduras, nos obligaron a hacerlo; para hacer este partido en Estados Unidos, mantenernos allá unos días y luego viajar a Tijuana hay que pagar pasajes aéreos, alimentación, hotel y todo eso golpea la economía del equipo.

¿Y por qué no buscaron otra ciudad para jugar?

Queríamos hacerlo en Florida, porque ahí hay muchos hondureños, pero hay una regulación en la ciudad que impide hacer eventos públicos después de las 10:00 PM, ya teníamos negociado el estadio, pero al final no se pudo hacer.

Hablando del tema económico, ¿cómo le ha ido al club con las taquillas en la Liga Nacional?

Nos fue mejor fuera de Tegucigalpa, especialmente en Choluteca. La gente de Tegucigalpa debe acompañar más al equipo porque estamos ganando, goleando, somos líderes y la afición no llega como desearíamos; a veces nos preguntamos por qué no llegan más aficionados al Nacional: cuando el equipo no anda bien futbolísticamente se entienden las críticas, pero estamos estables desde hace tres años y ahora ocupamos estadios llenos. El fútbol no tiene el mismo sabor sin la magia del aficionado.

Ahora toquemos el tema del récord de goleo de ángel Antonio Obando en Motagua. Unos dicen que hizo 77 goles y otros 73. ¿Cuál cifra manejan ustedes como directivos?

Nosotros vamos a celebrar todos los goles, esos son récords de los que no hablamos hasta que no se cumplan.

Felicitamos a Rubilio Castillo porque hace goles casi en todos los partidos, pero no queremos que se desubique. Sé muy bien que Rubilio no se va a conformar con lo que ha logrado hasta hoy.

Hábleme del Toño Obando. ¿Usted lo vio golear con la casaca azul?

Sí, era uno de los mejores aleros de la banda derecha, un jugador contundente que no dudaba frente a la red. El Toño era muy diferente a Rubilio Castillo, ya que su fuerte estaba por abajo, tenía mucha potencia, no tanta estatura, pero dentro del área era un ariete impresionante.

¿Rubilio Castillo es el delantero más rentable de los últimos años?

Han venido muy buenos como Gustavo Fuentes, Lucas Gómez, Jerry Bengtson, que hizo campeón a Motagua en 2011. Rubilio Castillo ha tenido mayor continuidad y ha estado muy estable en su cuota goleadora en el club.

¿Podría venir un reconocimiento para Rubilio?

Todo el equipo amerita un reconocimiento porque no solo él juega. Rubilio tiene un trabajo y un sueldo al día, ese es su principal reconocimiento de parte del equipo. Espero que siga anotando más goles.

¿Agradados por estar en la cima de la tabla?

Ni pensarlo, estamos líderes, hicimos una primera vuelta muy buena con 21 puntos. Muy bien, pero hay que mantener el mismo ritmo porque ahora viene, como dicen, la vuelta de las verdades.

Por último, toquemos el tema de Javier Estupiñán, cuya contratación fue muy criticada. ¿Cómo se dio su fichaje, Pedro?

Se dio por la salida de Eddie Hernández. Diego Vazquez tenía un argentino en la mira, pero en eso nos enteramos que Javier Estupiñán no entraba en los planes de Olimpia y lo consultamos con los directivos merengues; tenemos un pacto entre ambos clubes de no negociar con jugadores que tienen contratos vigentes y respetamos hasta que el club les da la salida oficial. Esperamos hasta el último momento y luego le llamamos. Javier Estupiñán no lo pensó dos veces.

¿Diego Vazquez tenía en sus planes fichar a Javier Estupiñán?

No, si no se daba lo de Javier la opción era un argentino. El problema es que un extranjero en enero iba a venir sin pretemporada y el tiempo de adaptación iba a ser diferente al de un futbolista establecido como Estupiñán. A nivel de directiva y cuerpo técnico nos decidimos por Javier.

Por cierto que hasta salvó el clásico, ¿no?

Él no juega solo. Hay que darle méritos a todo el grupo. Te lo digo, no podemos crear superhéroes en los equipos porque el fútbol es un deporte colectivo. La unión de Motagua es su principal fortaleza.

¿La obligación es salir campeón, tras perder la copa ante Real España?

Nuestra obligación como Motagua es siempre estar en los primeros lugares, ser campeón de las vueltas, finalistas y campeones de Liga. Gracias a Dios y al trabajo de la directiva, los aficionados tenemos un equipo estable que va creciendo y hay que buscar mantenerse arriba.

¿Dejarían ir a Diego Vazquez a la Selección Nacional si se lo piden?

Son hipótesis nada más y hablar de supuestos es complicado. Nadie nos ha solicitado nada hasta el momento y con Diego estamos conformes con este proyecto.