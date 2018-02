Atlético cumple el trámite, Villarreal y Nápoles eliminados de Europa League

París, Francia

El Atlético de Madrid se clasificó para los octavos de final de la Europa League tras derrotar otra vez al Copenhague (1-0), mientras que Villarreal y Nápoles quedaron eliminados ante Lyon y RB Leipzig, respectivamente.



El Nápoles, líder de la Serie A italiana, quedó a un paso de la remontada, ya que venció por 2-0 en Alemania, pero no fue suficiente porque el Leipzig marcó más goles en San Paolo (3-1).



Muchas menos opciones de remontada tuvo el Villarreal ante el Lyon, que también tenía un 3-1 a favor de la ida.



La misión se convirtió en un imposible para los españoles al quedarse en inferioridad por la expulsión de Jaume Costa a poco más de 10 minutos para el final.



El Lyon aprovechó la superioridad para llevarse el encuentro, en una jugada en la que Fekir rompió por velocidad a la defensa levantina y al encarar a Asenjo ofreció el gol a Traoré, que marcó a puerta vacía (85).



En cambio, el Atlético no tuvo problemas para confirmar su superioridad ante el Copenhague, al que derrotó en el Metropolitano con un solitario gol del francés Kevin Gameiro (9).



El Atlético, que ya ganó la Europa League en 2010 y 2012, no tuvo ningún problema para dominar a un Copenhague que apenas puso aprietos al portero local Jan Oblak.



Más tarde, el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad buscarán la clasificación, con más posibilidades para los rojiblancos, que ganaron en la ida en Moscú al Spartak por 3-1.



La Real, en cambio, viaja a Austria tras el empate 2-2 en casa en la ida ante el Salzburgo.



Resultados de la vuelta de dieciseisavos de final de la Europa League:



Miércoles



(+) CSKA Moscú (RUS) - Estrella Roja (SRB) 1 - 0 (1-0)



Jueves:



(+)Lokomotiv Moscú (RUS) - Niza (FRA) 1 - 0 (4-2)



(+) Sporting Lisboa (POR) - Astana (KAZ) 3 - 3 (6-4)



(+) Lazio (ITA) - Steaua Bucarest (ROM) 5 - 1 (5-2)



(+) Viktoria Plzen (CZE) - Partizán Belgrado (SRB) 2 - 0 (3-1)



Villarreal (ESP) - (+) Lyon (FRA) 0 - 1 (1-4)



(+) RB Leipzig (GER) - Nápoles (ITA) 0 - 2 (3-3)



(+) Zenit (RUS) - Celtic Glasgow (SCO) 3 - 0 (3-1)



(+) Dinamo Kiev (UKR) - AEK Atenas (GRE) 0 - 0 (1-1)



(+) Atlético Madrid (ESP) - FC Copenhague (DEN) 1 - 0 (5-1)



(20h05 GMT) Sporting Braga (POR) - Marsella (FRA)



Arsenal (ENG) - Östersund (SWE)



AC Milan (ITA) - Ludogorets (BUL)



Salzburgo (AUT) - Real Sociedad (ESP)



Athletic Bilbao (ESP) - Spartak Moscú (RUS)



Atalanta (ITA) - Borussia Dortmund (GER)



NOTA: Los equipos precedidos con el símbolo (+) son los clasificados para octavos.