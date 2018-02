Victoria estrenará su estadio ante Dortmund

Tegucigalpa, Honduras

Este sábado Victoria estrenará su estadio en el juego oficial ante Dortmund de Roatán en juego correspondiente a la quinta fecha del torneo Clausura en Liga de Ascenso.



Las instalaciones estarán disponibles a partir de las 9:00 am bajo ambiente de discomóvil, venta de barbacoas y golosinas. Al mediodía se jugará el preliminar entre Reservas Jaibas y un combinado de la comunidad de San Juan Pueblo.



A las 3:00 pm los lecheros e isleños saltarán al terreno de juego para disputar el cotejo, minutos antes habrá un minuto de silencio en memoria del expresidente Jorge "Nino" Matute, quien falleció el sábado anterior de un paro cardíaco, luego el alcalde ceibeño Jerry Sabio realizará el saque de honor.



La cancha cuenta con las medidas oficiales de Fifa 90 x 120, además resembraron grama bahía de hoja ancha con duración para climas húmedos y secos con sus respectivo sistema de riego, según explicó el gerente del representativo jaibo Rolando Matute.



Dentro del proyecto también se realizaron trabajos de nivelación en un 80 por ciento del terreno de juego, cambiaron las porterías y mallas. Remodelaron las habitaciones de la sede donde viven los jugadores nacionales y extranjeros, además se construyeron tres camerinos .



"La institución se estará ahorrando 10 mil lempiras por partido jugando en nuestras propias instalaciones, ya no vamos a pagar alquiler de estadio. Esta es la oportunidad de los aficionados de apoyar al Club para agenciarse fondos y así mantener al día a los jugadores y cuerpo técnico", reiteró Matute.



El directivo en mención informó que el valor de la obra oscile entre los 450 mil lempiras porque en los próximos días comenzarán a construir graderías con capacidad para 700 personas. Los fondos para la obra fueron aportados por un grupo de exdirectivos y simpatizantes que quieren ver nuevamente al Club en primera división.



"Mientras comienza el proyecto de construcción de gradería vamos a instalar carpas con sillas y mesas para que los aficionados se sientan cómodos. La afición debe conocer que victoria es el único equipo en segunda división que tiene su propio estadio, en Liga Nacional sólo hay cuatro que tienen estadio", enfatizó



Y añadió. "Todos los directivos han aportado su granito de arena para que Victoria tenga una cancha espectacular con las medidas oficiales de FIFA, se instaló sistema de riego, se construyeron tres camerinos dos para los equipos y uno para árbitros con todas las comodidades como baños , ventiladores y pilas para meter hielo y relajamiento".





Entre los aportadores para la remodelación del escenario deportivo figuran los directivos Eduardo Canales, Alba Cano, Carlos Molineros, Jorge Matute (Q.D.D.G.), Jorge Brower, César Oseguera, Gonzalo Rivera y Jorge Espinoza".



U PUBLICITARIA

La plantilla de futbolistas se entrena en horas de la mañana pero por las tardes se dedicaron a pintar el muro perimetral porque el propósito de los ex directivos es aprovechar los espacios para venta de publicidad donde esperan agenciarse fondos para el mantenimiento



"Victoria ha decidido invertir en su cancha, después esperará la supervisión de la Comisión de Arbitraje y la Fenafuth para que realice sus partidos oficiales. El muro perimetral lo están pintando los propios jugadores para que el Club pueda vender la U televisiva con publiciadad a 3 mil lempiras cada espacio de seis metros y cinco mil para los clientes que agarren doble espacio".