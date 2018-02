Douglas Martínez un jugador multifacético, amante del fútbol y la ganadería

Tegucigal, Honduras

Douglas Francisco Martínez Juárez delantero del Vida y Selección Nacional Sub 20, demuestra que su visión va mucho más allá del fútbol y que fuera de las canchas también tiene interéses empresariales en el mundo rural, taurino y ganadero



"Desde pequeño crecí en la ganadería, mis padres tienen ganado, nos metimos de lleno a la agricultura y ganadería, me gustan mucho los caballos y vacas. En vacaciones voy a ordeñar, llevo las vacas al corral para que tomen agua", explicó.



El exatacante del New York Red Bulls donde jugó seis meses tiene como faceta la ganadería, oficio que lo apasiona desde niño en las fincas de su padres ubicadas en la aldea de Ocote y El Nence en Olanchito Yoro, donde nació el 5 de junio de 1997.



"Mi mamá tiene su finca en la aldea Ocote y mi papá en El Nance a los dos les ayudo igual, desde que tengo uso de razón trabajo en la ganadería prácticamente me crié en medio de las vacas. También tenemos caballos de pura sangre que los mostramos en las Ferias de Olanchito, se los pretamos a la gente del pueblo", expresó





DEBUT EN EL CLAUSURA

Martínez está ansioso por redebutar con la camisa rojo este sábado ante Real España en la segunda vuelta del Clausura.

En la primera vuelta no lo hizo porque la directiva se equivocó en la documentación de su pase internacional a su similar de Red Bulls.



"Tuve que esperar toda una vuelta para que llegara mi pase internacional, hubo un problema con la transferencia, creo que la directiva se equivocó o no se fijó en algunos detalles que enviaron mal y eso generó que el pase se tardara por mucho tiempo, lo importante es que llegó y si el técnico me da la oportunidad de debutar contra Real España estoy listo", advirtió



Y añadió. "Lo importante es que nunca me desesperé, soy una persona fría, nunca me molesté, Dios tiene un propósito. Lo que no puedo negar es que tengo muchas ansias de entrar a la cancha, entreno fuerte en cada sesión para ser tomado en cuenta y aportarle al Club en la segunda vuelta"





GOLES

El seleccionado juvenil considera que en nueve juegos puede anotar suficientes goles que sirvan para destronar a Rubilio Castillo de Motagua que figura con cinco dianas.



"Estoy trabajando fuerte día a día para llegar hasta la gran final si es posible. El profesor Castellón siempre me dice que mantenga la cabeza fría porque mi oportunidad llegará tarde o temprano. Lo único que me preocupa un poco es que los otros delanteros me han tomado cierta ventaja, Rubilio Castillo lleva cinco goles pero se puede alcanzar"